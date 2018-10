Hechingen/Tailfingen Immer schön an der Leine: Apollo im Tierheim

Hechingen / SWP

Boxer-Hund Apollo fühle sich im Tailfinger Tierheim wohl, betont Dr. Günter Wiebusch, der Chef des Tierschutzvereins.

Den Eindruck, dass es Hunde im Tierheim besser haben als bei ihren Leuten, wollen wir beileibe nicht erwecken. Ganz bestimmt vermisst auch Boxer Apollo sein Hechinger Herrchen, das sich der Stadt-Obrigkeit partout nicht beugen will, sehr. Gleichwohl braucht der Vierbeiner, über den in diesen Tagen der ganze Zollernalbkreis diskutiert, in Tailfingen nicht hinter Gittern zu schmoren. Dr. Günter Wiebusch, der Vorsitzende des Tierschutzvereins Zollernalbkreis, stellte uns diese Bilder zur Verfügung, die Apollo beim innigen Schmusespiel mit Tierheimleiterin Lena Wißmann zeigen. Kommentar Wiebusch: „Apollo fühlt sich hier ,sauwohl’. Es geht ihm gut. Hoffentlich kommt sein starrköpfiges Herrchen bald zur Vernunft, so dass er heim kann!“