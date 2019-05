In der Villa Eugenia in Hechingen bilden berückend ästhetische Plastiken von Silvia Siemes und spannungsvolle Bilder von Klaus-Dieter Schmidt einen reizvollen Kontrast.

Ist es ihr filigranes Äußeres, das sie so anziehend macht? Der unglaubliche Naturalismus, mit dem die Hände, die feinen Gesichtszüge, die Körper geformt sind? Ihre eigentümliche Ruhe, ihr Vor-sich-hin-Blicken, das sie der Welt entrückt? Es ist wohl ein Zusammenspiel vieler Faktoren, das den plastischen Figuren der Künstlerin Silvia Siemes eine Wirkung verleiht, der sich wohl kaum ein Betrachter zu entziehen vermag.

In einer neuen Doppelausstellung in der Villa Eugenia sind ihre Arbeiten neben Bildern zu sehen, die es ebenso verstehen, die Blicke zu bannen – wenn auch mit völlig anderen künstlerischen Mitteln. Es sind die Werke von Klaus-Dieter Schmidt, der in einer Art Retrospektive Arbeiten auf Papier, Unikate und Druckgrafik sowie Malerei aus vier Schaffensjahrzehnten zeigt. Gegenständlichkeit und Abstraktion, Landschaft und Landschaftliches, aber auch Figuren und Räume sowie Stillleben und dramatische Szenen erscheinen in seinen Bildern. In der Villa begegnen sich die Plastiken Silvia Siemes’ und die Bilder Klaus-Dieter Schmidts. Dabei entspannt sich ein faszinierendes Spiel voller Gegensätze.

Horst Peter Schlotter führte bei der Vernissage, die von Peter Barth mit wunderbaren Akkordeonklängen musikalisch umrahmt wurde, in die Ausstellung ein. „Es gibt nichts Abstrakteres als die sichtbare Welt“, zitierte der Laudator den italienischen Künstler Morandi und erläuterte Klaus-Dieter Schmidts Umgang mit Wirklichkeit und Abbildung.

Inspiration finde Schmidt auf seinen Reisen durch die Welt. „Sein Schaffen ist seit vielen Jahren wirklich vielseitig verankert“, konstatierte Schlotter. So beinhaltet die retrospektive Schau in der Villa die unterschiedlichen Facetten seines Œuvres. Landschaftsdarstellungen – oft aus „Erinnerungsmitbringseln“ entstanden – sind einer der Schwerpunkte des Künstlers. Farbige Strukturen und ausgeprägte Formen fügen sich bei ihm zu abstrahierten Kompositionen zusammen, die erst im Atelier zur Vollendung gelangen. Überall dort, wo Anregungen aus der Außenwelt zu erkennen sind, wo Figuren hinzutreten, werden diese expressiv eingesetzt. Traumhafte Visionen und erotische Motive halten Einzug in die Bilder, „die Innenwelt, Gefühle und Phantasien“ brechen sich Bahn. In sogenannten Kriegs- und Katastrophenbildern fügt Schmidt Reste von Kriegsgerät ein, lässt Imagination und Realität „in der disparaten Fügung von Formen zum spannungsvollen Katastropheninhalt“ werden. Ein Ausdruck der Zerstörung, der zu „hochästhetischen Ergebnissen“ führt.

Dazu gesellen sich Stillleben, deren Kompositionen aus dem Kontrast von Fülle und Leere schöpfen, die in ihrer Abstraktion und reduzierten Räumlichkeit komprimiert erscheinen. „Kaskaden sinnlicher Eindrücke und Reize“ überfluten die Werke Schmidts, die voller Widersprüche und Ambivalenzen sind.

Fremdartig und doch vertraut wirken die menschlichen Plastiken von Silvia Siemes, die „in naturalistisch feiner, fast liebevoller Ausarbeitung“ aus Ton entstanden sind. Alles an ihnen erscheint elegant, apart – der Habitus, die reduzierte Farbigkeit, die augenfällige Ruhe. „Die Figuren drängen sich nicht auf, gebärden sich eher leise, zurückhaltend in ihrem Warten; alles Laute, Spektakuläre ist ihnen fremd“, so Schlotter.

Stehend, hockend, sitzend oder kniend, plastisch geformt, entstanden aus dem „ursprünglichsten aller Werkstoffe“, wirken sie ganz unmittelbar in ihrer körperlichen Präsenz und Lebendigkeit. Oft muten die Figuren sinnbildlich an, scheinen das „Bleiben – Warten“ in ihrem Innehalten fast schon allegorisch zu verkörpern: „Obwohl abbildhaft und nahezu porträtartig individuell“ entsteht durch Abstraktion, die wie ahnend erscheinende Blicklosigkeit, „eine Art Verfremdung, die der Figur eine zeitlose Aura vermittelt.“ Ein Ausdruck höchster künstlerischer Qualität, die die Werke von Silvia Siemes mit denen von Klaus-Dieter Schmidt verbindet und den Gang durch die Ausstellung in der Villa Eugenia zum ästhetischen Erlebnis macht.