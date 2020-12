Im als „Fuchsloch“ bezeichneten Abschnitt der B27 bei Schömberg waren laut ersten Angaben der Polizei kurz nach 7 Uhr nach einem Überholmanöver zwei Autos frontal zusammengestoßen. Doch auch andernorts kam es zu Unfällen, so etwa in Bisingen.

Verursacher gerät ins Schleudern

Wie die Polizei zu dem Zusammenstoß im Fuchsloch mitteilt, befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Mercedes Benz die Bundesstraße in Richtung Dotternhausen und überholte einen Lastwagen. Beim Einscheren verlor er auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über seine C-Klasse und geriet ins Schleudern.

Im Anschluss streifte er den entgegenkommenden BMW eines 29 Jahre alten Mannes. In der Folge prallte das Fahrzeug des Unfallverursachers frontal gegen den dem BMW nachfolgenden Hyundai einer 31-Jährigen.

Feuerwehr musste eingeschlossene Frau befreien

Die Frau war nach der Kollision im Fahrzeuginneren eingeschlossen. Der Rettungsdienst rief daher die Feuerwehr hinzu, um die Frau aus dem Auto herauszuholen. Die Einsatzkräfte öffneten hierzu das Dach und die Fahrerseite des Autos um sie schonend zu befreien.

Sie wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und musste dort stationär aufgenommen werden. Der 22-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.

Verkehrsstau bis nach Endingen

Während der Unfallaufnahme war die B27 in diesem Streckenabschnitt mehrmals komplett gesperrt. Es bildeten sich lange Rückstaus. Von Balingen kommend staute sich der Verkehr zeitweise bis nach Endingen. Kurz nach neun Uhr war die Strecke wieder frei befahrbar.

Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst, die Feuerwehr Schömberg mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, die Feuerwehr Dotternhausen mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften im Einsatz. Kreisbrandmeister Stefan Hermann war ebenfalls vor Ort.

Balinger Wehr kann abdrehen

Die Balinger Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug mit Seilwinde angerückt war, musste nicht tätig werden.

Hervorzuheben ist laut Feuerwehr die sehr gute Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren unter der Leitung der Kommandanten Armin Müller und Christian Bertels.

Weitere Unfälle in der Region

Der Zusammenstoß im Fuchsloch war am Dienstagmorgen nicht der einzige Unfall auf den Straßen in der Region. Zwischen 1.15 und 8.30 Uhr zählte das Polizeipräsidium Reutlingen, das neben dem Zollernalbkreis auch die Landkreise Esslingen, Tübingen und Reutlingen verwaltet, rund 35 Unfälle in seinem Zuständigkeitsbereich.

Bei einem Großteil der Unfälle blieb es bei Blechschäden, in fünf Fällen gab es Verletzte. Zudem mussten laut Polizei mehrere Steigen aufgrund liegengebliebener Lastwagen gesperrt werden.

Unfall auf B27 bei Bisingen

Bei Bisingen verunglückte kurz vor sechs Uhr eine Fahrerin mit ihrem BMW. Die 32 Jahre alte Frau war auf der B27 in Richtung Hechingen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Engstlatt geriet sie ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke.

Eigenen Angaben nach war die 32-Jährige unverletzt geblieben. Der Rettungsdienst brachte sie jedoch vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik.

