Am späten Donnerstagabend ist im Mc Donalds in der Truchtelfinger Straße ein 43-jähriger Gast völlig ausgerastet. Der Mann warf ohne ersichtlichen Grund mit Dekorationsgegenständen um sich und griff mehrere Besucher des Schnellrestaurants tätlich an.

Täter schlug Gast einen Granitstein an den Kopf

Am schlimmsten erwischte es einen 25-jährigen Gast, dem der tobende Täter einen Granitstein an den Kopf schlug. Der 25-Jährige blutete danach stark, wurde vom herbeigerufenen Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Schläger in Gewahrsam. Gegen den 43-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

Das könnte dich auch interessieren: