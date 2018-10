Hechingen Im Mai gibt’s in Spanien ein Wiedersehen

Hechingen / Beate Widmaier

Schüler des Instituto Manuel de Monsuar in Lleida waren am Gymnasium Hechingen zu Gast.

Der Austausch zwischen den beiden Schulen wird seit bald 30 Jahren gepflegt. Und doch: „Jeder Austausch ist anders“, bekräftigen die Begründerinnen Rosa Sol Pla und Erika Paulsen. Es beginne schon mit der Gruppengröße. Dieses Mal ist die Zahl der Beteiligten mit 49 Schülern besonders hoch. Der Gegenbesuch in Spanien wird im Mai 2019 stattfinden.

Bestimmte Ausflugsziele sind zu festen Programmpunkten geworden, so Stuttgart und Tübingen. Seit dem vergangenen Jahr neu im Programm ist der Besuch von Schloss Lichtenstein mit anschließender Wanderung zur Nebelhöhle und deren Besichtigung mit Führung in spanischer Sprache.

Am Gymnasium begleiteten die spanischen Schüler ihre deutschen Partner in einigen Unterrichtsstunden und die Lehrer der Spanischfachschaft erteilten den spanischen Gästen Deutschunterricht. Ebenso wurde an einem Schulvormittag der „spanische Tag“ begangen, an dem die Gastschüler ihren deutschen Partnern Einblick in die kulinarischen Gepflogenheiten, Feiertage, Tänze oder das Bildungssystem ihres Heimatlandes gaben.

Sehr gelungen war auch ein Empfang im Rathaus durch die Erste Beigeordnete der Stadt Hechingen, Dorothee Müllges, die in ihrer Ansprache die Beziehung zwischen der Stadt Hechingen und Albert Einstein beleuchtete. Zunächst überraschte sie mit einer Kopie eines Zeitungsartikels von Albert Einsteins Aufenthalt in Madrid, um dann die Brücke nach Hechingen zu schlagen: Einsteins Cousine und zweite Ehefrau Elsa wurde in Hechingen geboren. Unter anderem schrieb sie auf einer Postkarte nieder, dass ihr Ehemann Albert seinen Aufenthalt in Hechingen äußerst gut gelaunt genösse.

Weitere deutsche Physiknobelpreisträger erwähnend, die ab 1944 in Haigerloch ansässig waren, bemerkte Dorothee Müllges, dass – wenn nun keine Fiestas angesagt seien – sich die spanischen Gastschüler physikalischen Forschungen am Gymnasium Hechingen widmen können. Das Terrain sei doch ideal für potentielle Physiknobelpreisträger.

Aber bei sicher besten Intentionen war die Zeit des Aufenthalts für physikalische Forschungen dann doch zu knapp bemessen, zumal sich auch noch der „Hechinger Summer“ von seiner besten Seite zeigte. Und mindestens eine Fiesta musste es ja geben, und das war der gelungene Abschlussabend in der Schule. Die Schülern beider Länder wechselten sich gekonnt und zweisprachig moderiert mit Instrumentalsoli, Tänzen und Liedern ab.

Wieder einmal verging die gemeinsame Zeit viel zu schnell. Alle an dem Austausch beteiligten Schüler konnten Erfahrungen sammeln. Diese Erfahrungen positiv und mit konstruktiver Kritik umzusetzen, war für alle Beteiligten, Schüler und Erwachsene, gewinnbringend. Alle freuen sich jetzt schon auf den Gegenbesuch im Mai.