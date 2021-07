Was versteckt sich hinter dem Kaufangebot „Mehrfamilienhaus und Gastroeinheit mit Ausbaupotenzial in zentraler Lage“? Richtig: Jener Gebäudekomplex an der Ecke Am Rain/Kanzleistraße in Hechingen, in dem Nathalie Seeger bis zum jüngsten (Corona-) Lockdown ihre Bar Central bewirtet hatte. Ers...