Jungingen Ignuk zum Jubiläum unter Bären

Jungingen / swp

Zum 40-jährigen Bestehen der Interessengemeinschaft für Naturkunde und Umweltschutz Killertal fuhren 35 Mitglieder und Freunde der Ignuk in den Alternativen Wolf- und Bärenpark nach Bad Rippoldsau-Schapbach und in das schöne Städtchen Gengenbach in den Schwarzwald. Im Wolf- und Bärenpark wurden die Ausflügler in zwei Gruppen geteilt und im Bärmobil vom fachkundigen Parkpersonal durch die Anlage geführt. Zunächst wurden die Technischen Einrichtungen wie Futterküche, Quarantänestation und medizinische Versorgung erläutert.

Es wurden deformierte Knochen und missgebildete Zähne von Bären gezeigt, die durch falsche und unwürdige Tierhaltung hervorgerufen wurden. Alle zurzeit im Park gehaltenen Bären, Wölfe und Luchse stammen aus nicht artgerechter Tierhaltung und sollen bis zu ihrem Lebensende in großen naturnahen Gehegen bleiben, auch in gemischten Gruppen. Bei der Führung erläuterte die stellvertretende Parkleiterin den Ignuk-Mitgliedern die Schicksale einzelner Tiere. Sie nannte es einen außergewöhnlichen Glücksfall, dass an diesem Tag neben den Bären auch Wölfe und Luchse zu sehen waren, da diese kaum jemand zu Gesicht bekommt.

Intensiv wurde der Wolf als wiederkehrende Tierart diskutiert. Man war einhellig der Meinung, dass im Normalfall keine Gefahr vom Wolf ausgeht, da er Menschen meidet. Der Mensch wiederum müsse erst den Umgang mit dieser Tierart lernen. Dass ein gewisses Konfliktpotential bei Schafen, Ziegen oder frei laufenden Hunden vorhanden sein wird, war ebenfalls unbestritten.

Nach zwei intensiven Stunden mit bärenstarken Eindrücken, ging die Fahrt weiter nach Gengenbach. Dort wurde der Nachmittag in den zahlreichen Museen, Cafés oder Weinstuben verbracht. Die wunderschönen Fachwerkhäuser mit ihrer Blumenpracht und der prächtige Marktplatz boten eine einmalige Kulisse. Alle Teilnehmer waren begeistert vom Jubiläumsausflug, und sie freuen sich auf eine baldige Wiederholung.

Info Wer mehr über die Ignuk und deren vielfältige Arbeit für die Heimat im und rund ums Killertal wissen will, der schreibe eine E-Mail an Naturfreunde-ignuk@web.de oder schaue unter www. ignuk.eu.