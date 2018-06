Hechingen HZ-Walker sind bestens drauf

Hechingen / swp

Schade, schade. So langsam, aber sicher geht auch dieses Jahr wieder die Aktion „Hohenzollern – da läuft was“ zu Ende. Während bei den Läufern so mancher Teilnehmer auf der Strecke geblieben ist, ist den Sportlern mit den Laufstöcken der Großteil erhalten geblieben. Und das heißt: Annähernd 80 Nordic Walker sind weiterhin mit Schwung dabei. Dass sie es sportlich draufhaben, haben die einstigen Sofasportler am vergangenen Wochenende gleich bei zwei Veranstaltungen bewiesen: beim Belsener Butzenlauf gleich ums Eck und etwas weiter weg im Schwarzwald beim Nordic-Walking-Gipfel in Breitnau.

Bei der 14. Auflage dieses Laufs waren insgesamt neun Teilnehmer der HZ-Aktion vertreten. Fünf machten sich auf die Acht-Kilometer-Strecke mit einem Anstieg von 130 Metern und dem höchsten erreichten Punkt mit 1020 Metern. Die Acht-Kilometer-Strecke führte über den Wirbstein hinab in den Föhrwald. Durch das romantische Moos ging es vorbei an der Kapelle „Maria im Moos“ zurück zum Ortskern. Man sieht: Nordic Walking ist immer auch etwas fürs Gemüt! Vier HZ-Walker nahmen die Zwölf-Kilometer-Strecke in Angriff (Anstieg 250 Meter, höchster Punkt 1111 Meter). Auf vielen Naturwegen führt diese Strecke durch den oberen Teil der Ravennaschlucht, das Moos, die Hohwartshöhe und über das Schanzenhäusle zum Ziel.

Ein Läufer teilt für alle anderen mit: „Es war super Laufwetter, sonnig und warm, die Strecken waren sehr gut gekennzeichnet und überwiegend trocken. Im Wald und an schattigen Stellen war es noch recht feucht und etwas rutschig. Alle Strecken waren sehr abwechslungsreich.“ Die HZ-Walker schaffte es auf Platz 6.

Wie immer mit Abstand größte Gruppe war „Hohenzollern – da läuft was“ beim Butzenlauf in Belsen. Auch der war prächtig, betont Walker-Chef Herbert Lindner. Zur Wahl standen acht und 13 Kilometer.