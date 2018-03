Hechingen/Stuttgart HZ verlost Karten für Frühjahrsmessen

Stuttgart / SWP

Die Stuttgarter Frühjahrsmessen sind ein ideales Familien-Ausflugsziel in den Osterferien.

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung. Immer mehr Menschen befassen sich bewusst mit ihrer Ernährung, erneuerbaren Energien, alternativen Fortbewegungsmitteln oder der Herkunft und Wiederverwertbarkeit der eingekauften Waren.

Da in diesem Umfeld ständig neue Ideen, Patente und Produkte entstehen, nimmt auch das Informationsbedürfnis zu. Die Stuttgarter Frühjahrsmessen vom 5. bis 8. April besitzen hier das Alleinstellungsmerkmal, dass sie die unterschiedlichen Aspekte und Ausprägungen zum Thema Nachhaltigkeit in einem Verbund aus acht Messen abbilden: Lebensmittel und Ernährung, entwicklungspolitische Zusammenarbeit und Fair Trade, intelligente Mobilität oder Upcycling und Energie-Einsparen.

„Unbestritten ist, dass es in Deutschland keine vergleichbare Veranstaltung zu diesem Thema gibt“, verweist Roland Bleinroth, Geschäftsführer der Messe Stuttgart, auf das hohe Interesse von gut 100 000 Besuchern im Vorjahr.

Bei den Frühjahrsmessen auf dem Stuttgarter Messegelände dreht sich alles um die Themen „Gesundes und bewusstes Leben“ sowie „Nachhaltigkeit und Achtsamkeit“. Die insgesamt acht Messen des Frühjahrsverbunds sprechen und regen dabei alle Sinne an. Und dies nicht nur zu den gewohnten Öffnungszeiten, sondern am Donnerstag, 5. April, im Rahmen der „Nacht der Sinne“ auch bis spätabends als Extra-Angebot für Nachtschwärmer. Zum Start der Frühjahrsmessen haben die auto motor und sport i-Mobility, die Fair Handeln, die Garten Outdoor Ambiente, der „Markt des guten Geschmacks – die Slow Food Messe“, die Kreativ, die Mineralien, Fossilien, Schmuck sowie die Haus, Holz, Energie von 14 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Am Freitag, 6. April, kommt die Yoga World hinzu. Alle Messen haben dann bis Sonntag, 8. April, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Stuttgarter Frühjahrsmessen haben täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet; am Donnerstag, 5. April, von 14 Uhr bis 22 Uhr („Nacht der Sinne“). Eintrittskarten kosten inklusive VVS-Kombiticket 15 Euro, ermäßigt 12 Euro (online unter www.messe-stuttgart.de/vorverkauf günstiger). Zudem gibt es die neue Zwei-Tageskarte für 20 Euro (ohne VVS). Mit ihr kann man an zwei beliebigen Tagen die Messen besuchen. Die Karten berechtigen zum Besuch aller an diesem Tag parallel stattfindenden Messen. Kombitickets für die Anreise zu den Stuttgarter Frühjahrsmessen sind bei den Easy-Ticket-Vorverkaufsstellen, den Toto-Lotto-Verkaufsstellen im VVS-Gebiet sowie an den Fahrkartenschaltern der Deutschen Bahn erhältlich. SchülerInnen (mit Ausweis) haben am Kinder- und Jugendtag, Freitag, 6. April, freien Eintritt.