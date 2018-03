Hechingen HZ verlost Karten für die Kneipennacht

Hechingen / SPW

Ob Blues-Rock, Rock ’n’ Roll, Latin-Rock und Rockcovers, ob Pop-Rock, Folk-Rock oder Funk-Rock, bei der Hechinger Kneipen-Liverocknacht am Samstag, 24. März, ist für jeden Geschmack und jedes Alter wieder etwas dabei. Partygänger können sich freuen auf viele Stunden handgemachte Livemusik, auf ein interessantes und abwechslungsreiches Programm, Promotionaktionen und attraktive Gewinnspiele.

Und gewinnen lässt sich auch mit der Hohenzollerischen Zeitung. Denn die HZ präsentiert nicht nur in gewohnter Weise die Hechinger Kneipen-Liverocknacht, sondern verlost für die Feier zehn mal zwei Eintrittsbänder. Mitmachen ist ganz einfach (siehe Infokasten).

Ansonsten gilt wie immer bei der Kneipen-Liverocknacht: einmal bezahlen. überall dabei sein. Denn ab 21 Uhr wird in acht Lokalen der Stadt Musik gemacht und gefeiert.

Überall dabei sein

Musikalisch mit dabei sind: Rock Café Kiss: Syrocks (Metal/Hard Rock, Heavy Rock, Rock), Gaststätte Fecker: The Pulz (Irish/ Acoustic Britpop-Postpunk), Gasthof Mohren: Mattheo & die Bringer (Deutschrock/Rock Kult, R’n’R, Folk), Schwarzbrenner: The Blackbyrds (60er/Beat), Bar Central: two a.m. (Rock Kult/Rock Classics der 70er, 80er, 90er), Oldtimermuseum: The BeatPack (Tribute-Beatles-Show), The Old Tiffany: Leeeza (Pop- und Rockcovers/Country), Alte Brauerei: Undercover III (Classic Rock/Acoustic der 70er bis heute).

Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für 10 Euro in allen teilnehmenden Lokalen, bei Burger King Hechingen, Cigo/Lotto Shop im Kaufland, der Hohenzollerischen Zeitung sowie im Bürger- und Tourismusbüro. Kurz­entschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 13 Euro an den Abendkassen der Lokale erwerben, sofern die Tickets nicht im Vorverkauf vergriffen sind.

Bus für Nachtschwärmer

Übrigens: Für alle Nachtschwärmer fährt zwischen 22 und 2 Uhr ein Shuttle-Bus zwischen den jeweiligen Lokalen. Das Auto kann also schön zu Hause stehen gelassen werden.