Aktion HZ verlost drei mal zwei Karten für Chippendales

Balingen / SWP

Maskuline Körper und eine fulminante Live-Show – dafür stehen die Chippendales, die anziehenden Herren aus den USA. Am Donnerstag, 25. Oktober, 20 Uhr, gastieren sie in der Volksbankmesse in Balingen. Hierzulande sind die Chippendales als hervorragende Tänzer, Stripper und Animateure bekannt und geben live so richtig Gas. In packenden Choreographien setzen sie ihre durchtrainierten Körper in Szene. Karten sind über die üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich. Mit etwas Glück können HZ-Leser aber auch welche gewinnen. Wir verlosen drei mal zwei Stück. Schicken Sie uns einfach eine Email (hoz.redaktion@swp.de) oder Postkarte (Hohenzollerische Zeitung, Obertorplatz 19, 72379 Hechingen) mit dem Stichwort „Chippendales“ versehen. Einsendeschluss ist Mittwoch, 10. Oktober, 18 Uhr. Die Gewinner bekommen die Tickets bequem auf dem Postweg zugeschickt.