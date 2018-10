Hechingen HZ in ARD-Themenwoche „Was ist gerecht“?

Die Frage nach Gerechtigkeit hat viele Facetten

ARD-Themenwoche Die Frage nach Gerechtigkeit hat viele Facetten. Deshalb werden sich die Angebote der ARD-Themenwoche in folgende Themenfelder gliedern: Gerechtigkeit bei Arbeit und Einkommen, unter den Geschlechtern, in der Bildung, vor dem Gesetz, unter den Generationen und in einer globalisierten Welt. Im Fernsehen wird zum Beispiel die Doku „Strafe ohne Gnade“ aus der Reihe „Die Story im Ersten“ fragen, warum Gerichtsurteile tendenziell härter werden. In dem „Polizeiruf 110: Für Janina“ wird der Mord an einer junger Frau neu aufgerollt – was ist, wenn die Justiz irrt? Auch Gesprächssendungen wie „Anne Will“ und „Hart aber fair“ haben das Thema auf der Agenda. Die Dritten Programme sowie die ARD-Radiosender setzen mit einem breiten Angebot ebenfalls starke Akzente.

