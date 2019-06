Das Preisgeld ist investiert: Ortsvorsteher Günther Konstanzer und seine Arbeitsgruppe ließen die Korken knallen.

In Bechtoldsweiler hat das Projekt „Unser Dorf hat Zukunft“ jetzt seinen Abschluss gefunden. In den vergangenen Wochen war die eigens dafür gegründete Arbeitsgruppe nochmals aktiv und verwirklichte mit dem angesparten Preisgeld in Höhe von 1000 Euro fürs Gemeinwohl gleich mehrere Vorhaben.

Am Freitagabend versammelte sich das 18 Mitglieder starke Gremium ein letztes Mal bei der Linde am Friedhof. Sektkorken knallten und man stieß gemeinsam mit Ortsvorsteher Günther Konstanzer auf den gelungenen Abschluss an. „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren für Bechtoldsweiler viel erreicht“, blickte Konstanzer mehr als zufrieden zurück. Als erstes nahm der Hechinger Stadtteil am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Regierungsbezirksebene teil, bei dem auf Anhieb der erste Platz heraussprang. „Damit haben wir uns dann für den Landeswettbewerb qualifiziert“, resümierte der Ortsvorsteher. Auch beim zweiten Wettbewerb war Bechtoldsweiler ganz vorne vertreten und schnitt bekanntlich mit dem sensationellen zweiten Preis ab. Im Verlauf der Wettbewerbe entstanden positive Nebeneffekte. Hier sprach Konstanzer vom ersten Bürgerfest der Begegnung, dem Zustandekommen des Sonntagnachmittagskaffees im Bürgerhaus und dem jahreszeitlich angepassten Schmücken der Blumenpyramiden, das zur Fasnet auch mal witzig ausfallen kann.

„Mit dem Preisgeld wollten wir für unsere Gemeinde etwas Bleibendes schaffen“, betonte Konstanzer. Ein Teil floss in die Albliege von der Lebenshilfe Zollernalb bei der Linde am Friedhof, auf der die Frauen und Männer der Arbeitsgruppe schon mal Platz nahmen und den herrlichen Ausblick auf die Hohenzollernburg genossen.

Des Weiteren wurde am Ortseingang ein Mitfahrbänkle installiert. Nur wenige Meter entfernt findet sich die von einer Werbeagentur aus Kunststoff gefertigte und vergrößerte Kopie der Silbermedaille, gehüllt in Plexiglas. Das Original befindet sich im Rathaus.

„Jetzt ist ein gewisser Punkt erreicht. Wir lösen uns als Arbeitsgruppe heute auf“, sagte Ortsvorsteher Konstanzer. Schließlich wolle man keine falschen Eindrücke wecken. Einen schöneren Abschluss seiner Amtszeit als Ortsvorsteher hätte sich Konstanzer wohl kaum wünschen können.