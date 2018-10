Hechingen Hundefreunde wollen Bürgerinitiative gründen

So gehören Hunde in Hechingen an die Leine. © Foto: Archiv

Hechingen / Hardy Kromer

Die Apollo-Affäre zieht weitere Kreise. Jetzt sagt „Tobelrebell“ Ralf Adler der Hechinger Rathauspolitik den Kampf an.

Eine Woche nach dem Polizeieinsatz gegen Martin Tolgar Klein, bei dem der 42-jährige Frührentner kurzzeitig verhaftet und sein Boxer-Hund Apollo vom Ordnungshaft eingezogen und ins Tierheim verfrachtet wurde, kommt Hechingen immer noch nicht zur Ruhe. Am Dienstag wurde bekannt, dass eine „Bürgerinitiative Hundefreunde Hechingen“ in Vorbereitung ist.

Im Internet kursiert ein Appell an die „lieben Hechinger Hundefreunde“, für den Ralf Adler, der Sprecher der ehemaligen Bürgerinitiative „Tobelrebellen“ verantwortlich zeichnet. Adler ruft dazu auf, mit ihm zusammen die Bürgerinitiative „Hundefreunde Hechingen“ zu gründen.

Bezugnehmend auf die Debatte um Klein und Apollo übt Adler scharfe Kritik an der Hechinger Rathauspolitik. Wörtlich heißt es: „Es ist an der Zeit, aktiv zu werden. Unser Gemeinderat (...) lässt nichts aus, um den Hunden und ihren Besitzern das Leben schwer zu machen.“ Einen speziellen Seitenhieb bekommt Bürgermeister Philipp Hahn ab, der als „mutmaßlicher Hundehasser“ an der Spitze des Gemeinderates tituliert wird.

Argumente, die Ralf Adler für seine Kritik ins Feld führt: „Es gibt immer weniger Spazierwege für unsere Vierbeiner, Anträge auf Hundespiel-Wiesen werden abgeschmettert, und ein absolut unnötiger allgemeiner Leinenzwang vermiest Hund, Herrchen und Frauchen das Leben. Der von der Stadt angeordnete vollkommen unverhältnismäßige Polizei-Einsatz gegen Martin Klein und seinen absolut harmlosen Hund zeigt ungeschminkt, wie man im Hechinger Rathaus tickt.“ Das, so lautet der abschließende Aufruf, „muss ein Ende finden“ – bevor der Verfasser daran erinnert, dass sich schon die „Tobelrebellen“ erfolgreich „gegen eine willkürliche Entscheidung des Gemeinderats zur Wehr gesetzt“ hätten. 2015 hatten sich die „Tobelrebellen“ in den Streit um den Standort für die Schloßberg-Mensa eingemischt. Am Ende einer monatelangen Debatte hatte der Gemeinderat den ursprünglich favorisierten Standort am Tobel aufgegeben und einen Neubau am jetzigen Platz zwischen Werkrealschule und Kreissporthalle favorisiert.