Hechingen Hoppla! Schwimmbad öffnet schon wieder

Hechingen / Hardy Kromer

Die Pause des Schwimmbades dauert nur einen Tag. Der Chlorgassensor ist schon repariert. Samstag öffnet das Bad wieder.

Das ging ja schneller als erwartet. Der defekte Chlorgassensor, der den Betrieb im Hechinger Hallen-Freibad lahmgelegt hatte, ist bereits repariert. Am heutigen Samstag ab 10 Uhr ist das Schwimmbad nach nur einem Tag Zwangspause bereits wieder geöffnet.

Am Freitagmorgen machten sich die Reparateure ans Werk, und bereits zur Mittagszeit konnte Bürgermeister Philipp Hahn Entwarnung geben: „Es war nur eine kleine Verschlussklappe, die gefehlt hat.“ Ungetrübtem Badevergnügen am Wochenende dürfte also nichts im Weg stehen.