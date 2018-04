Bürgermeisterwahl Hoppla, noch eine Kandidatin

Kandidatin Nummer 4 coacht Geschäftsleute und ist CDU-Mitglied

Die Last-Minute-Kandidatin bei der Hechinger Bürgermeisterwahl ist Sabine Abbasi aus Burladingen. Die 37-Jährige ist Wirtschaftsjuristin, Wirtschaftspsychologin und Business Coach. Wie der Homepage ihrer Firma „Meseus Business“ zu entnehmen ist, studierte sie Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspsychologie in Hamburg und Boston (USA). Nach eigenen Angaben verfügt sie über Berufs- und Führungserfahrung in den Branchen Rechtsberatung, Pharmagroßhandel, Automobilindustrie, Einzelhandel und Unternehmensberatung. Sie ist freiberuflich als Trainerin für Geschäftsleute, als Dozentin an Hochschulen und Akademien sowie als Prüferin für Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern tätig. Unter ihren bevorzugten Themengebieten sind betriebliches Gesundheitsmanagement, Personalentwicklung und digitale Transformation. Aber auch psychotherapeutische Heilpraktiken zählt sie zu ihrem Portfolio. Bei einem Bildungsmedien-Verlag wirkte Sabine Abbasi als Autorin an verschiedenen Buchtiteln mit.

Die HZ erreichte Sabine Abbasi gestern Abend am Telefon in Herne. Dort coacht sie Mitarbeiter verschiedener Ministerien der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Die Kandidatin stammt, wie sie erzählt, ursprünglich aus Gomaringen und lebt seit knapp zehn Jahren in Burladingen. Ihre Motivation, sich in Hechingen ums Bürgermeisteramt zu bewerben, schildert sie so: Sie sei der Typ Mensch, der nicht immer nur schimpfen und nichts unternehmen wolle. „Selber Hand anlegen, um etwas zu verändern“, das sei ihre Devise, sagt Sabine Abbasi. Einen Bezug zur Zollernstadt habe sie schon dadurch, dass ihr Ehemann ein gebürtiger Hechinger sei, sagt sie. Außerdem finde sie, dass Hechingen „ein sehr schönes Städtle“ ist. Sie sei viel in Deutschland unterwegs, und wenn sie gefragt werde, woher sie komme, laute ihre Antwort: „Aus der Nähe von Hechingen.“

Parteipolitisch ist Kandidatin Nummer 4 seit dem vergangenen Jahr an die CDU gebunden. Verwaltungserfahrung im engeren Sinne bringt die Burladingerin nicht mit, dennoch hält sich die Freiberuflerin durch ihre vielfältige Erfahrung fürs Bürgermeisteramt für qualifiziert. Öffentliches Recht und Steuerrecht seien ihr nicht zuletzt im Studium begegnet, hält sie sich zugute. Aktuell arbeitet Sabine Abbasi an ihrer Promotion an der Mendel Universität im tschechischen Brünn. Hardy Kromer