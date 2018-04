Hechingen Hohenzollernpokal 2018 ohne den FC Hechingen

Hechingen / ks

Der FC Hechingen fühlt sich bei der Vergabe des Hohenzollernpokalturniers benachteiligt und spielt diesmal nicht mit.

Alle Augen sind jetzt auf die Bezirksliga gerichtet. „Wir haben einen riesigen Schritt nach vorne gemacht“, sagte der Vorsitzende des FC 07 Hechingen, Axel Wiesner, in der Hauptversammlung. Vom abstiegsgefährdeten Tabellenplatz in der Kreisliga A arbeitete sich die Mannschaft unter Trainer Stefan Ermantraut bis auf Rang zwei vor. „Da wächst was zusammen“, ist sich Wiesner sicher. Bliebe es bis Rundenende bei dieser Platzierung, könnte der Aufstieg gelingen.

Ebenso war Wiesner die Freude über den gelungenen Abschluss der Sanierung des Weiherstadions ins Gesicht geschrieben. „Wir müssen sorgsam mit der Sportanlage umgehen“, appellierte er an die Fußballspieler. Demnächst wird im Eingangsbereich eine sechs auf vier Meter große Anzeigentafel für Sponsoren aufgestellt.

Zum Hohenzollernpokalturnier kündigte Wiesner an, dass sich die Mannschaft des FC Hechingen dieses Jahr daran nicht beteiligt. Ursache sei die „Benachteiligung“ bei der Turniervergabe gewesen. Stattdessen werde das 111-jährige Bestehen mit einem Elfmeterschieß-Wettbewerb gefeiert.

Spielleiter Matthias Zahn sagte, dass die Mannschaft zum Rundenbeginn eine harte Zeit durchgemacht habe. Das Vorhaben, die Elf auf eine neue Spur zu bringen, sei geglückt – auch wenn zu disziplinarischen Maßnahmen gegriffen werden musste. Froh war der FC, als einige ehemalige Kicker von SpVgg Mössingen zurückkehrten. Neben der Reaktivierung der „Mössinger Fraktion“, wie Zahn sich ausdrückte, seien auch spektakuläre Neuverpflichtungen mit Spielern aus höheren Ligen getätigt worden. Den zwölf Abgängen stand dieselbe Zahl an Zugängen gegenüber. Mit einem Spielerkader von 25 Kickern sei das Team gut aufgestellt. „Wir hoffen, dass uns der Weg in die Bezirksliga führt. Die Gegner müssen spüren, welche Wucht da auf sie zukommt“, sagte Zahn, der das Traineramt an Stefan Ermantraut übertrug.

Die 2. Mannschaft spielt in der Kreisliga B zusammen mit der 1. Mannschaft aus Sickingen als Spielgemeinschaft. Der derzeitige Tabellenvierte sucht für Trainer Dirk Wasserkampf einen Nachfolger.

110 Kinder und 18 Trainer zählt die von Michael Knetschke geleitete Jugendabteilung. Personalprobleme führten zur vorübergehenden Auflösung der A- und B-Jugendmannschaften; ansonsten ist der Verein von den Bambini bis zur C-Jugend durchgängig besetzt. Auch hier stellte Michael Knetschke aber eine stetige Verkleinerung der Spielerkader fest. „Wir haben nicht einmal eine einzige herausragende Jugendmannschaft“, bedauerte Knetschke. Sehr schwer tue sich die punktlose und trainingsschwache B-Mädchen-Mannschaft. Ob im Verein künftig noch Mädchenfußball gespielt werde, bleibe bis zur Entscheidung in den nächsten Wochen offen. Ein riesiges Problem, so Knetschke weiter, sei der Mangel an Trainern und Betreuern. Spätestens Anfang 2019 will Knetschke vom Posten des Jugendleiters zurück. „Ich kann und will einfach nicht mehr“, sagte er.

Der Kassenbericht fiel wegen der Erkrankung von Stefan Erhart aus. Wiedergewählt wurden 2. Vorsitzender Klaus Sickinger, Schriftführer Hans Oster, 2. Jugendleiter Udo Müller und die Hauptausschussmitglieder Hans-­Peter Harfmann und Mariusz Manczak.