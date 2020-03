Gedränge in Bisingens „guter Stube“, der Hohenzollernhalle. Das sehen Gemeinde und Veranstalter in der Regel gern. Doch mit Blick auf das Coronavirus ist derzeit alles anders. Um die weitere Ausbreitung des Virus zu bremsen, empfiehlt das Landratsamt, alle Veranstaltungen mit mehr als 75 Teilnehmern zu vermeiden.

Landratsamt sagt Gesundheitskonferenz ab

Die Gemeinde Bisingen hat inzwischen zumindest einmal alle eigenen Veranstaltungen, die im März in der Hohenzollernhalle stattfinden sollten, abgesagt. Dazu gehört die für 25. März angekündigte (Mitmach-)Lesung mit Autor Christian Seltmann. Die Lesung hätte gemeinsam als Hörspiel aufgenommen werden sollen. Auf gleicher Schiene fährt das Landratsamt Zollernalb. Die Kreisverwaltung hatte am 18. März zu einer kommunalen Gesundheitskonferenz in die Bisinger Halle eingeladen. Die ist abgesagt. Ebenso wie eine interne Tagung, für die die Bisinger Hohenzollernhalle gebucht war.

Fotogruppe Bisingen zieht Ausstellung zurück

Getroffen hat die jetzige Regelung auch die Fotogruppe Bisingen. Ab 21. März wollten die fotobegeisterten Mitglieder ein Themenspezial mit Aufnahmen von Bisinger Plätzen und Gebäuden ausstellen. Die Ausstellung an sich hätte stattfinden können, die Vernissage am 21. März, zu der Gemeinde und Fotogruppe gemeinsam einladen wollten, aber nicht. Die Fotogruppe hat von sich aus die Ausstellung zurückgezogen, wie Peter Nüssen sagt. „Aber wir versuchen, einen neuen Termin in den Herbst zu legen.“

Bei HGV-Chef Guido Petran läuft das Telefon heiß

Ob der Blutspendetermin am 26. März stattfindet, steht noch nicht fest, „das muss der Blutspendedienst entscheiden“, erklärt Rathausmitarbeiter Marcel Gutekunst. Der Termin war bereits einmal aus Personalmangel verschoben worden. Allerdings: Der Blutspendedienst ist dringend auf Blutspenden angewiesen. Die Aktion kürzlich in Ringingen lief ganz entspannt.

Die große Frage aber ist natürlich: Wie sieht es mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 29. März in Bisingen aus, der wie stets unter dem Motto „Frühlingserwachen“ steht? In der Hohenzollernhalle soll am Verkaufssonntag ein Kunsthandwerkermarkt stattfinden. Gut zwei Dutzend (Hobby-)Künstler aus Bisingen und Umgebung machen mit. Die Entscheidung liegt beim HGV. Am Dienstag wollte HGV-Chef Guido Petran nichts dazu sagen. Diese wichtige Entscheidung wolle er schließlich nicht alleine treffen.

Platzt sogar noch manch Hochzeitsglück?

Und private Veranstaltungen? Hat jetzt jemand keinen Saal für die Hochzeit mehr? „Da haben wir Glück“, sagt Marcel Gutelunst: „Hochzeitsfeiern haben wir momentan keine gebucht.“

Das könnte auch interessieren: