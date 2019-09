Die Rahmenbedingungen hätten besser nicht sein können: Bei herrlichem Spätsommerwetter trafen sich auf dem Gelände des Modellflugclubs Hohenzollern-Hechingen auf dem Nasswasen am Wochenende die Anhänger des Modellflugsportes.

49 Starter aus vier Ländern

Am Samstag traten in den Wettstreit zum Hohenzollern-Cup der Modellfallschirmspringer insgesamt 49 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet, aus den Niederlanden, aus der Schweiz und aus Österreich. Der Wettbewerb zählt zum „European Para Trophy des Deutschen Modellflieger-Verbandes“ (DMFV), der an sechs verschiedenen Orten ausgetragen wird.

Am Sonntag zeigten dann 30 Piloten vom Club des Veranstalters und befreundete Gastpiloten aus der Nachbarschaft beim traditionellen Flugplatzfest spektakuläre Kunstflugvorführungen mit ihren Modellflugzeugen, -hubschraubern und -jets. Rund 500 Besucher wollten sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen und pilgerten mit Auto, Fahrrad, Bollerwagen oder zu Fuß zum Flugplatzgelände hinaus.

„Der Schirm muss von außen nach innen aufgewickelt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Schnüre fein säuberlich gelegt werden, um ein Verheddern beim Sprung zu vermeiden“, erklärt Michael Beez aus Bad Mergentheim. Er war am frühen Morgen mit seiner knapp 900 Euro teuren Fallschirmspringerpuppe angereist. Das Innenleben, also die Elektronik, habe er allerdings selber installiert, erklärt er.

Mehr Geld gespart haben da Nelly Mutsaarts und Lianne Swanen aus Eindhoven in den Niederlanden. Sie haben nämlich ihre Puppen aus Holz selbst gefertigt und sie auf die Namen Bentje und Tiny getauft.

„Ein bisschen verrückt muss man sein“

„Ein bisschen verrückt muss man schon sein, um diesen Sport auszuüben“, stellt Franziska Garthe-Kessler aus Borken bei Dortmund fest. Sie war einen Tag vor dem Wettkampf mit dem Auto angereist und hatte im Zelt neben dem Flugplatzgelände übernachtet. „Bei gerade einmal fünf Grad habe ich ganz schön gebibbert“, sagt sie.

Am Samstagmorgen ab 10 Uhr waren die insgesamt 49 Teilnehmer dann im Wettkampffieber, verdrängten die zum Teil langen Anfahrtswege. Insgesamt vier Absprünge musste jeder Wettkämpfer absolvieren. Mit einem Absetzpiloten mit dem Modellflieger auf rund 400 Meter hochgebracht, konnten immer zwei Springer ihre Fallschirmpuppen gleichzeitig absetzen. Mit dem Joystick am Steuerungsgerät ausgeklinkt muss die Puppe im „sichtbaren freiem Fall“ heruntergleiten, erläuterte der Vorsitzende des Hechinger Clubs, Reiner Deger. Das Ziel, das es zu treffen galt, war ein Feld mit einem Durchmesser von zehn Metern. Die Fallschirmpuppe sollte mit den Füßen zuerst aufkommen, wenn nicht, gibt es Strafpunkte.

Lokalmatador Stefan Schuler siegt

Eine Jury aus Vereinsmitgliedern überprüfte peinlichst genau die Auftreffpunkte. Gemessen wurde dann vom Mittelpunkt aus nach außen, so dass in der Addition der vier Wettbewerbe derjenige mit der geringsten Punktzahl vorne liegt. Und das war in diesem Jahr Lokalmatador Stefan Schuler.

Währenddessen stand der 2. Vorsitzende Peter Sickinger mit seinem Helferteam am Wurststand und bei der Getränkeausgabe, um die zahlreichen Besucher zu verköstigen.

Sein Bruder Jürgen Sickinger gehörte mit seinem russischen Kampfjet dann am Sonntag beim traditionellen Flugplatzfest zu den insgesamt 30 Modellkunstfliegern, die mit ihren Vorführungen für Begeisterung unter den Zuschauern sorgten. Atemberaubende Loopings, Überkopffliegen mit Hubschraubern, Jets steil in den Himmel steigen lassen, um sie anschließend wieder trudelnd in Richtung Boden zu lenken: Das alles löste bei Groß und Klein Staunen aus.

Wieder ein großes Familienfest

„Wir hatten so viel Glück mit dem Wetter, so dass es wieder ein großes Familienfest wurde“, stellte Reiner Deger am Ende des Hechinger Modellflug-Wochenendes zufrieden fest.

