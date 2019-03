Hechingen Hohenzollern – da läuft was: Walker legen los

Hechingen / Von Hardy Kromer

Eben schwelgten die Narren noch in Völlerei und lebten in Saus und Braus – oder sie flohen die Fasnetshochburg Hechingen und waren zum Skifahren in den Alpen, wie Herbert Lindner. Doch jetzt ist der Nordic-Walking-Trainer zurück in der ausgekehrten Zollernstadt und freut sich auf den bevorstehenden Samstagnachmittag. Dann erwartet er 80 bis 90 Freizeitsportler vor dem Rathaus, wo die Nordic Walker von „Hohenzollern – da läuft was“ ihren Trainingsstart haben. „Wir haben jetzt 104 Anmeldungen“, berichtet Lindner hocherfreut über den ungebrochenen Zulauf, den die HZ-Fitnessaktion auch bei ihrer zwölften Auflage erfährt. Um 15 Uhr wird der Chefcoach seine Stöckler vor dem Rathaus begrüßen und über die wichtigsten Regularien zum Trainingsbetrieb informieren. Dann gibt’s die erste Aufwärmgymnastik zu Musik, bevor sich der ganze Trupp in Richtung Villa Eugenia bewegt. Dort werden die Trainerinnen Anja Riedlbeck und Anke Hauptmann die nächsten Gymnastikeinheiten anleiten. Weiter gewalkt wird durch den Fürstengarten und das Feilbachtal zurück zum Rathaus, wo Hilde Laub bei der Abschlussgymnastik Regie führt und der dm-Markt als einer der Sponsoren der Aktion Geschenke verteilt.

Regelmäßig trainieren die Nordic Walker dann vorerst dienstags um 18 Uhr. Treffpunkt ist im Weiher. Die Läufer um die Trainerinnen Kai Boll, Ute Fröhlich und Sabine Marquart trainieren immer dienstags und donnerstags, jeweils von 18 bis gegen 19.30 Uhr. Auch sie treffen sich auf dem Parkplatz des Weiher-Festplatzes.