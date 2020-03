Auftakt zu „Hohenzollern – da läuft was“ bei den Walkern im vergangenen Jahr - eine gelungene Sache auf dem Hechinger Marktplatz. Dieses Mal wollten die Walker am Samstag, 28. März, in die HZ-Fitnessaktion starten, die Läufer am Dienstag, 24. März. Sport an frischer Luft hätte viel für sich, wegen der zunehmenden Corona-Infektionsgefahr haben sich die Organisatoren und Trainer entschlossen, zunächst bis nach den Osterferien zu warten. Dann wird neu entschieden, wann – und ob es losgehen soll. Anmelden kann man sich aber weiterhin online unter: www.abavent.de/anmeldeservice/hohenzollernlaeuft2020/ Oder in diesem Artikel, einfach das Wort „Anmeldebutton“ drücken. © Foto: Archivbild