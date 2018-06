Burg Hohenzollern Historisch wertvolle Sternwanderung

Für Senioren und für Radfahrer

Noch zwei Angebote Das Programm „Sommer aktiv“ der Gemeinde Bisingen und der Stadt Hechingen bringt zwei weitere Termine: Eine Wanderung für Senioren zum Thanheimer Schafstall am Mittwoch, 4. Juli, von 14.15 bis gegen 18 Uhr (Treffpunkt am Bahnhof Bisingen) und Radfahren im Zeichen der Krone am Samstag, 21. Juli, von 14 bis gegen 18.30 Uhr, Treffpunkt Festplatz im Hechinger Weiher, Ecke Badstraße und Niederhechinger Straße. Die Teilnahme ist kostenlos.