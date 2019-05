In Schlatt stehen gleich zwei wichtige Projekte kurz vor ihrer Umsetzung: „Wilden“ und Breitbandausbau.

Es ist soweit: Lange hat es gedauert, bis Ortsvorsteher Jürgen Schuler diesen Satz zum Baugebiet „Wilden“ aussprechen konnte. Ganze 13 Jahre ist es her, dass der erste Plan dafür erstellt wurde. Immer wieder war das Projekt verzögert worden. In der Ortschaftsratssitzung am Montag konnte Schuler nun verkünden, dass in der nächsten Gemeinderatssitzung im Juni der Satzungsbeschluss erfolgen soll. „Es ist alles vorbereitet, das Baugebiet geht seinen Weg.“

Geradezu unfassbar, so Schuler, sei es für das Gremium, dass nun endlich alle Hürden genommen seien. Nicht nur der Lärmschutz, auch das Problem der vorgegebenen 30 Meter Abstand zu einem Gebiet, das als Wald eingestuft wurde, ist vom Tisch. Der Besitzer der Fläche habe sich einverstanden erklärt, nur noch eine Niederwaldbewirtschaftung zu machen.

Lediglich die Tatsache, dass eine Ausfahrt aus dem Gebiet per Einbahnstraßenregelung gehandhabt werden muss, da noch 30 Quadratmeter fehlen, um neben der Aus- auch die Einfahrt möglich zu machen, ist ein kleiner Wermutstropfen. Dies werde dem Satzungsbeschluss aber nicht im Wege stehen, betente Schuler.

Die Erschließung, die wohl ein knappes halbes Jahr in Anspruch nimmt, könnte nach Abschluss der Planungen im nächsten Frühjahr staten. „Ab Herbst 2020 kann dann tatsächlich das Baugebiet Wilden entstehen“, konstatierte der Ortsvorsteher. Ein Satz, den er sich auf der Zunge zergehen ließ. „Ich bekomme richtig Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle“, fasste Schuler die Erleichterung nach jahrelangem Ringen um neue Bauplätze in Worte.

Auch beim schnellen Internet wird sich in Schlatt bald etwas tun. Informationen dazu gab es von Caren Wagner, der Breitbandbeauftragten der Stadt Hechingen. Sie hatte eine gute Nachricht im Gepäck: „Dieses Jahr kommt der Breitbandausbau nach Schlatt und Beuren.“ Noch leiden diese beiden Stadtteile unter veralteter Technik mit Kupferleitungen, die den Datenfluss ausbremsen. „Das ist, technisch gesehen, fast noch Steinzeit“, konstatierte Wagner.

Die Lösung dieses Problems rückt nun in Form eines Glasfasernetzes in greifbare Nähe. Vier grauen Kästen, die für den FTTC-Ausbau nötig sind, stehen in Schlatt bereits. „Acht Kilometer Tiefbau sind nötig, um Schlatt und Beuren, die in einem Projekt zusammengefasst werden, mit Glasfaser zu versorgen“, erläuterte die Expertin. Rund 1,4 Millionen Euro kostet das, und das Land ist mit 687 000 Euro dabei. Ausgebaut wird in zwei Schritten: Der erste betrifft Teile Hechingens, im zweiten folgen dann Schlatt und Beuren.

Die große Frage lautet nun: „Wann ist es soweit?“ Die Bauarbeiten würden im Juni in der Ermelesstraße ihren Anfang nehmen, erklärte Caren Wagner. Wann sie in Schlatt ankommen, sei nicht so einfach vorhersagbar. Geplant ist, dass das Projekt Ende März nächsten Jahres fertig ist. „Das ist eine realistische Zeitschiene, ob sich dies am Ende einhalten lässt, wird sich zeigen.“

Caren Wagner bat darum, dass sich die Internetnutzer in Schlatt und Beuren noch etwas gedulden üben und den Vertrag mit ihrem bisherigen Telekommunikationsanbieter noch nicht kündigen. Die Gefahr, dass sie eine Zeit lang ohne Internet und Telefon dastünden, sei zu groß. Der neue Anbieter, die Zollernalb-Data GmbH, werde die Kunden zu gegebener Zeit bei der Umstellung unterstützen. Auch eine Infoveranstaltung werde es noch geben.

Aus den Reihen der Bürger gab es am Montag erneut Beschwerden über die Parksituation am Lammplatz. Dort sei an manchen Tagen kaum mehr ein Durchkommen. „Drei Meter Durchfahrbreite müssen eingehalten werden“, unterstrich der Ortsvorsteher. Kontrollen und Anzeigen seien wohl das einzige Mittel, um diesem Problem Herr zu werden. Auch Geschwindigkeitsüberschreitungen und Missachtungen der roten Ampel auf der B 32 durch Lastwagen, die Fußgänger massiv gefährden, wurden moniert. Da soll das Straßenverkehrsamt eingeschaltet werden.