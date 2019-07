Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

Der Wunsch-Ortsvorsteher darf laut der Stadtverwaltung nicht in den neuen Killermer Ortschaftsrat einziehen. Das amtierende Gremium sollte das bestätigen, spielte aber nicht mit.

Gegen den Einzug Gerd Schäfers in den neuen Killermer Ortschaftsrat liegt laut Paragraph 29 der Gemeindeordnung ein Hinderungsgrund vor, weil er Mitarbeiter der Stadtverwaltung ist. Dies ließ die Stadtverwaltung die Runde des noch amtierenden Ortschaftsrates in seiner Sitzung am Mittwochabend wissen. Damit in Verbindung wurde das Gremium aufgefordert, den Hinderungsgrund zu beraten und per Beschluss zu bestätigen.

Aber obwohl rechtlich wohl keine Wahl blieb, verweigerte eine Mehrheit die Zustimmung: Fünf Anwesende stimmten dagegen, drei enthielten sich der Stimme und nur ein Mitglied leistete Folge und votierte mit Ja.

Ob Schäfer nach einer erfolgreichen Wahl dem Ortschaftsrat überhaupt angehören darf, war von Anfang an umstritten und wurde vor der Kommunalwahl im Mai auch diskutiert. Der 54-Jährige steht als Gemeindebote, Hausmeister und Brandschutzbeauftragter im Sold der Stadt, und könnte sich daher in einem Abhängigkeitsverhältnis zur Verwaltung befinden.

Der 54-Jährige selber vertat aber die Ansicht, sein Angestelltenstatus sei kein Problem, weil er in der Verwaltung nur eine nachgeordnete Stelle bekleidet und nicht etwa eine Amtsleitertätigkeit ausübt.

Bekanntlich war Schäfers Wahl zum Ortschaftsrat überaus erfolgreich, er erzielte in Killer die meisten Stimmen (428) und auch seine Liste trug einen klaren Sieg davon: Mit ihm errangen sechs weitere Kandidaten aus seinen Reihen einen Sitz im Dorfparlament. Dagegen schafften von der Konkurrenz um Annekatrin Talmon nur drei Bewerber den Sprung. Damit schien auch Schäfers Wahl zum Ortsvorsteher im Herbst beschlossene Sache zu sein.

Am Mittwochabend hatte im amtierenden Killermer Gremium zunächst höchste Unsicherheit geherrscht: Die komplizierten Gesetzestexte, und die Darstellung der Verwaltung interpretierte man schlussendlich so, dass zwar beraten werden soll, aber im Grunde keine Entscheidungsfreiheit herrscht. Wenn Hinderungsgründe von Seiten einer Verwaltung vorgetragen werden, bleibt keine andere Möglichkeit, als sie zu bestätigen. Ein gegensätzlicher Beschluss wäre demnach rechtswidrig.

Eben das schmeckte den Killermern wie Essigsuppe. Wenn man den Fall beraten solle, aber zuletzt doch nur mit dem Kopf nicken dürfe, dann wäre man ja nichts anderes als „Stimmvieh“. Das sei entgegen seiner innersten Vorstellungen von Demokratie, ärgerte sich etwa Manuel Kaupp, der die Sitzung leitete. Ortsvorsteher Josef Pfister hatte sich wegen Krankheit entschuldigen lassen.

Zudem, hieß es, man könne die von der Stadt vorgelegte Begründung ja gar nicht beurteilen, weil sie erstens schwammig formuliert und man selber juristisch nicht geschult sei. Man wisse zudem nicht, wie Schäfers Arbeitsfeld aussieht, wie viel körperliche Arbeit er bei seiner Tätigkeit leistet und wie stark er Verwaltungstätigkeiten nachgeht. Erklärung dazu: Würde die körperliche Arbeit überwiegen, dann würde der Hinderungsgrund entfallen. Laut der Stadtverwaltung ist das aber gerade nicht der Fall. „Wir wissen nicht, ob das stimmt oder nicht. Wir kennen die Stellenbeschreibung von Gerd Schäfer nicht. Das soll ein Verwaltungsrichter klären“, fasste Kaupp zusammen.

Nur Annekatrin Talmon, die mit ihrer Liste gegen Schäfer kandidiert hatte und gleichfalls Ortsvorsteherin werden wollte, sah es pragmatisch. Laut der Stadtverwaltung sei jeder andere Beschluss ungültig. Formal betrachtet könne man letztlich nur zustimmen. (Was nicht zwangsweise bedeuten muss, dass Talmon die Richtigkeit der Hinderungsgründe anerkennt oder befürwortet.)

Tatsächlich geht die Mehrzahl des Ortschaftsrates davon aus, dass der abschlägige Bescheid für ungültig erklärt wird und Schäfer zunächst nicht Ortschaftsrat werden kann. Sollte das der Fall sein, bleiben jedoch in den Augen seiner Unterstützer zwei Chancen: Schäfer kann Widerspruch einlegen und möglicherweise gewinnen. Sollte eine Behörde oder ein Gericht jedoch zu demselben Ergebnis kommen wie die Verwaltung, steht es dem Ortschaftsrat trotzdem frei, den 54-Jährigen zu seinem Oberhaupt zu wählen. Schäfer wäre dann nicht stimmberechtigt, könnte aber die Sitzungen leiten und die weiteren Pflichten eines Dorfchefs wahrnehmen.

An Schäfers frei werdende Stelle im Gremium würde Mario Gaggiano nachrücken, der den Einzug in den Ortschaftsrat bei der Kommunalwahl knapp verpasste.

Sauer waren die Killermer darüber, dass die Stadtverwaltung die Schwierigkeiten mit Schäfer erst jetzt bekannt gab. Zwar werden Hinderungsgründe grundsätzlich erst nach der Wahl geprüft, aber im Falle Schäfers verhalte es sich doch anders, so meinte man. Da seien eventuelle Schwierigkeiten schon vorab bekannt gewesen. Hätte ihm die Verwaltung, in der er arbeitet, nicht vorher einen Wink geben können? Mehrere Anwesende vermuteten daher, jemand müsse eine Intrige gegen Schäfer angezettelt haben.

Oder hat der 55-Jährige selbst ein falsches Spiel gespielt? Das glauben diejeningen, die sich in der Sitzung und danach zu Wort meldeten nicht. Aber musste er nicht schon einmal wegen Hinderungsgründen aus dem Ortschaftsrat ausscheiden? Stimmt. Aber das war kurz vor dem Ablauf der Legislaturperiode und aufgrund einer Gesetzesänderung, die niemand vorhersehen konnte. Schäfer selbst wiederholte am Mittwoch gegenüber der HZ, was er schon im Frühjahr erklärt hatte. Er sei felsenfest überzeugt, seinem Einzug ins Gremium stehe nichts entgegen.

Der rebellische Bescheid geht nun an die Verwaltung.