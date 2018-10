Hechingen Hinauf auf den Turm der Stiftskirche

Hechingen / HZ

Die Hechinger Volkshochschule bietet die seltene Gelegenheit, den Turm von St. Jakobus zu besteigen.

Am kommenden Samstag, 13. Oktober, bietet die Volkshochschule Hechingen die seltene Gelegenheit zur Turmbesteigung in der Stiftskirche St. Jakobus. Wolfram Golias, Architekt der laufenden Sanierung, präsentiert spannende Details über die Arbeiten vor Ort. Wer dabei sein will, sollte sich rasch anmelden. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der räumlichen Bedingungen stark begrenzt. Es sind nur noch ein paar wenige Plätze frei.

Der Westturm der Stiftskirche St. Jakobus prägt seit 230 Jahren das Stadtbild von Hechingen in signifikanter Weise. Der Turm gehört zu den bedeutenden Sehenswürdigkeiten und Kulturgütern der Zollernstadt. Gravierende Schäden im Außen- und Innenbereich machten eine grundlegende Sanierung unumgänglich. Inzwischen sind die Arbeiten in der Zielkurve angelangt. Die ermittelten Sanierungskosten belaufen sich auf 2,36 Millionen Euro. Das Land Baden Württemberg, die Erzdiözese Freiburg und die katholische Kirchengemeinde St. Luzius in Hechingen beteiligen sich daran.

Wolfram Golias informiert die Teilnehmer der Führung darüber, was wie saniert wurde und noch wird. Er geht auf den Umgang mit der historischen Bausubstanz ein, stellt die Glocken und Glockenantriebe vor und gewährt einen Ausblick vom Turmhelm.

Die Führungen dauern am Samstag von 10 bis 11 Uhr und von 11 bis 12 Uhr. Treffpunkt ist bei der Stiftskirche. Die Führung ist gebührenfrei . Um Spenden wird gebeten. Der Erlös der Veranstaltung geht an den Förderverein Stiftskirche.