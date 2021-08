Hilfe für das schwer vom Hochwasser betroffene Gebiet Ahrbrück kommt aus Bisingen und Trillfingen. Gemeinsam stellten die Firmen Baumaschinen-Mietpark Heinz Heyeckhaus, Bisingen, und Koch Baggerarbeiten, Trillfingen, Einsatz- und Maschinenkraft.

Fünf Tage schufteten Janosch Bulach, Mitarbeiter bei Heyeckhaus, und Michael Koch in dem Hochwassergebiet. Und sie hatten dabei, was dort so dringend gebraucht wird: einen 7,5-Tonner und einen Bagger, u...