Aufbruchstimmung beim THW-Ortsverband Hechingen. Dennis Raible, Marc Wieder, Marcel Höflich und Thomas Hausberger machten sich am Samstag auf den Weg zum Bereitstellungraum am Nürburgring, der Sammelstelle für alle Güter und Einsatzkräfte, die zur Bewältigung der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfahlen und Rheinland-Pfalz benötigt werden.

Umfangreiche Logistik notwendig

Ein Großeinsatz mit täglich mehreren Tausend eingesetzten THW-Kr...