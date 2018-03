Stetten Herren steigen auf, Damen steigen ab

Stetten / Franz Buckenmaier

Die Hobby Herren der Tennisabteilung des TSV Stetten haben alle Spiele gewonnen, die Damen 50 alle verloren.

Von einem „regen Spielbetrieb“ berichtete Vorsitzender der TSV-Tennisabteilung Ulrich Keck bei der Hauptversammlung im Vereinslokal „Mare e Monti“. Er erinnerte daran, dass die Plätze im April 2017 in Eigenregie hergerichtet worden waren. Gestartet worden war die Spielsaison dann mit einem Bändelesturnier im Mai.

Die Mannschaft der Herren 50 stieg in die Oberliga auf und spielt im kommenden Jahr auf Verbandsebene. Ende Juli fand das Rundenabschlussfest mit einem Bändelesturnier und gemeinsamen Grillen statt.

Nun steht im April wieder das Herrichten der Tennisplätze auf dem Programm. Wenn das Wetter mitmacht, will die Abteilung die Plätze im Mai zum Spielen freigeben. Saisoneröffnung ist wieder mit einem Bändelesturnier und die Rundenspiele der Mannschaften werden im Juni und Juli ausgetragen.

Aus dem Kassenbericht des Schatzmeisters Michael Leske ging hervor, dass die Haupteinnahmen von den Beiträgen der Mitglieder und vom Verkauf von Tennisbällen herrühren und die Ausgaben in erster Linie für die Plätze, Verbandsbeiträge und den Spielbetrieb getätigt werden.

Keine Jugendmannschaft

Sportwart Ralf Hoffmann berichtete, dass in der Sommerrunde drei Mannschaften gemeldet waren: Hobby Herren, Herren 50 und Damen 50. Die Hobby Herren haben alle Spiele gewonnen, die Herren 50 erreichten mit einer Niederlage den Aufstieg in die Oberligastaffel. Die Damen 50 verloren alle Spiele und steigen in die Staffelliga ab.

In der Winterrunde haben die Herren 50 alle Spiele gewonnen und Platz 1 erreicht, die Damen 50 haben alle Spiele verloren. Zwei Bändelesturniere fanden 2017 statt. Für den Sommer 2018 wurden vier Mannschaften gemeldet: Herren 50, Damen 50, Hobby Herren und Hobby-Mixed. Zurzeit ist keine Jugendmannschaften gemeldet.

Der zweite Vorsitzende Siegbert Kurz, Schatzmeister Michael Leske, Sportwart Ralf Hoffmann, Beisitzer Breitensportwart Kranz Hoffmann und die beiden Kassenprüfer Heinz Hipp und Brigitte Kluck wurden wieder in ihre Ämter gewählt.

Der erste Vorsitzende Ulrich Keck gab bekannt, dass der TSV Stetten vom 18. bis 21. Mai das 44. Stettenfußballturnier, unter dem Motto „Endlich unterm Zoller“, austragen wird. Der erste Vorsitzende bat darum, sich mit Arbeitseinsätzen rund um das Turnier einzubringen. Anmeldungen zu Arbeitseinsätzen nehmen Marcel Perreau und Carolin Stanschus entgegen.

Vorsitzender des Gesamtvereins Marcel Perreau zeichnete dann Michael Leske mit der Ehrennadel des TSV Stetten in Silber für langjährige Verdienste in der Tennisabteilung aus. Michael Leske sei in den vier Jahrzehnten seit der Gründung der Tennis­abteilung aktiver Tennisspieler gewesen. Er spielt zurzeit in der Mannschaft Herren 50. Seit vielen Jahren ist Leske Schatzmeister der Abteilung und war daneben auch längere Zeit kommissarischer Sportwart und auch stellvertretender Mannschaftsführer.