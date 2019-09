Es ist eine alte Fußballerweisheit, die den Schlüssel zum Erfolg auf dem grünen Rasen in einem Satz zusammenfasst: Das Runde muss ins Eckige, egal wie. Hauptsache der Ball zappelt am Ende im Tornetz. Das gilt selbstverständlich auch und gerade vom Elfmeterpunkt aus. Hört sich eigentlich ganz einfach an. Ball auf den Punkt legen, dagegentreten und: Treffer! Nur schade, dass da einer zwischen den Pfosten steht, der etwas dagegen hat: Der Torwart, der im Idealfall alles dafür tut, seinen Kasten sauber zu halten. „Da wird das Tor für den Schützen dann plötzlich ganz klein“, kommentierte ein altgedienter Fußballer das Geschehen beim Herbstfest des TSV Stein.

Dabei sein ist alles

Dort bemühten sich am Wochenende beim beliebten Elfmeterturnier nicht nur erfahrene Kicker und Keeper, den Ball möglichst gekonnt im Netz zu versenken oder ihn gerade noch so von der Linie zu kratzen. Auch Frauen und Männer, die ansonsten eher weniger mit Fußball am Hut haben, schnürten die Sportschuhe und stürzten sich ins Duell mit dem Torwart. Das sorgte nicht nur unter den Spielern, sondern vor allem auch bei den Zuschauern für viel Gaudi und beste Unterhaltung. „Wir haben heute rekordverdächtige 18 Teams am Start“, konnte Turnierleiter Marcel Oesterle verkünden, der die zahlreichen Besucher auf dem Sportgelände im Großholz begrüßte. Das Besondere an dem Turnier: Teilnehmen durften nur Vereine, Gruppen und Bewohner aus Stein. Denn gesucht wurden die Dorfmeister, beziehungsweise die Dorfmeisterinnen.

Ob es der elegante Umgang mit dem runden Leder war? Oder doch eher das schicke Outfit in Pink, das die Keeper irritierte? Das Erfolgsrezept der Spielermuttis ging jedenfalls auf, sie versenkten in der Damenklasse, in der vier Mannschaften antraten, die meisten Bälle im Tor und krönten sich so zu Elfmeterköniginnen. Die Plätze zwei bis vier belegten die Teams Tanztrainerinnen, Gymnastik 1

und Gymnastik 2.

Total ausgereift: die AH

In der mit 14 Mannschaften besetzten Herrenklasse war das Team der AH, das auf eine ausgereifte Schusstechnik setzte, nicht zu schlagen. Die Alten Herren des TSV Stein bewiesen, dass ihnen zumindest vom Elfmeterpunkt aus so schnell kein Jungspund was vormacht und sicherten sich souverän den Sieg und damit die Dorfmeisterschaft. Auf den weiteren Plätzen folgten die Narrenzunft Stein, die El Kanistros und die Flotten Hosen. Weitere Teilnehmer waren: Fanclub TSV 1, Fanclub TSV 2, Fortnite-Gang, Jugendtrainer 1, Jugendtrainer 2, Sportheim 05, Supernasen, Ledertreter, FFW Stein und El Desperados.

Die Elfmeterkönige durften sich nicht nur über ein Preisgeld, sondern auch über Wanderpokale freuen und feierten ihren Erfolg ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden.

Wie es sich für das Herbstfest des TSV gehört, warteten am Wochenende noch viele weitere sportliche Duelle auf die Zuschauer. Eingeläutet worden war die Veranstaltung am Samstag mit einem Lokalderby der besonderen Art: Die A-Jugend der SGM Stein trat gegen die B-Jugend der SGM Stein an. Beim F-Jugend-Blitzturnier mit Stein, Frommern und Boll sowie dem E-Jugend-Spiel des TSV Stein gegen den TSV Boll zeigte der Fußballernachwuchs sein Können.

Aktive im Wetterpech

Die Aktiven schnürten am Sonntag die Kickschuhe, als die Mannschaften TSV Stein 2 gegen Rangendingen2/Stetten Haigerloch 2 und TSV Stein 1 gegen Hörschwag/Stetten/Salmendingen zum sportlichen Wettkampf antraten. Die Gäste erwarteten dabei nicht nur interessante sportliche Begegnungen. Auch für ihr leibliches Wohl war während des gesamten Festwochenendes bestens gesorgt. Neben Schnitzel, Pommes, Currywürsten und heißen Roten standen Kaffee und Kuchen auf der Speisekarte. Am Weizenbrunnen konnte zudem in geselliger Runde auf ein tolles Herbstfest angestoßen werden.

