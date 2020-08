Ein kräftiges Gewitter mit Starkregen hat am Freitagnachmittag kurzzeitig die Ortsmitte von Bodelshausen unter Wasser gesetzt – und das, obwohl die Gemeinde elf Hochwasserbecken errichtet hatte, die das eigentlich verhindert sollten.

Von Hechingen her

Kurz vor 14 Uhr zog am Freitag ein Starkregengebiet westwärts über Hechingen in den Landkreis Tübingen. In Bodelshausen entlud sich ein kurzes Gewitter mit Starkregen. Und der hatte es ganz gewaltig in sich. Binnen weniger Minuten konnte die Kanalisation in der Ortsmitte die Wassermassen nicht mehr aufnehmen.

Kanaldeckel heben sich

Die braunen Fluten lupften mehrere Kanaldeckel, suchten ihren Weg nach oben und ergossen sich über den verkehrsberuhigten Bereich zwischen Rathausplatz und Rewe-Markt. Von dort floss das Wasser seinen weiteren Weg in den nicht verdolten Krebsbach. Kurzzeitig kam der Verkehr zum Erliegen. Garagen und Kellerräume von Anwohnern liefen voll. Größerer Schaden entstand nicht, da der Sturzregen schnell endete und das Wasser abfließen konnte.

Elf Rückhaltebecken

Dabei wollte die Gemeinde seit den letzten Überflutungen 2007 und 2008 eigentlich von Hochwasser verschont bleiben. Insgesamt elf von 14 Hochwasserbecken wurden in den vergangenen Jahren mit einem Kostenvolumen von rund sechs Millionen Euro gebaut. Auch die Kanalisation wurde im Ortskern beträchtlich ausgebaut.

Sommergewitter zu stark

Die 2012 begonnene Hochwasser-Gesamtschutzmaßnahme sei im Detail durchdachte, sagte damals Bürgermeister Uwe Ganzenmüller. Bei anhaltenden Regenfällen im Februar 2020 hatten die Rückhaltebecken dann in der Tat auch Überschwemmungen verhindert. Es gab, im Gegensatz zu früher, nur kleinere Einsätze der Feuerwehr. Wie sich nun aber zeigte, hatten diese Maßnahmen bei einem kurzzeitigen Sommerstarkregen, wie es sie neuerdings immer öfter gibt, keine Wirkung erzielt.

