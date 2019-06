Mit Beginn des Jahres 2020 soll der vierte – und letzte – Bauabschnitt fertiggestellt sein.

Die medizinische und medizinnahe Nachnutzung „ist ganz gut gelungen“, sagt Dezernent Christoph Heneka nicht ohne Stolz – und verweist auf eine Investitionssumme von insgesamt 15 Millionen Euro. In dieser Größenordnung werden die Ausgaben angefallen sein, wenn beim Zentrum am Fürstengarten auch der vierte – und damit letzte – Bauabschnitt abgeschlossen ist.

In diesen letzten „Akt“ gestartet wurde vor wenigen Wochen mit dem Abbruch des Westflügels. Dabei wurden beziehungsweise werden 22 000 Tonnen Material zurückgebaut. Bereits im vergangenen Jahr hatten Untersuchungen Aufschluss über etwaige Schadstoffe gegeben. Derweil wird die Heizung (aus dem Jahr 1965) im Keller erneuert. „Wir stellen auf Pellet um“, informiert der Dezernent des Landkreises, zusätzlich werde „zur Sicherheit“ für Gas gesorgt.

Damit nicht genug, wird zur Zeit der Übergang zwischen dem Abbruch- und dem Bestandsgebäude (dem Haupthaus des ehemaligen Hechinger Krankenhauses) hergestellt – und das Konzept für eine Cafeteria erarbeitet. In diesem Zusammenhang, erklären Christoph Heneka und der nach den Bauabschnitten zwei und drei auch für den vierten verantwortliche Architekt Peter Pfeffer, werde vorab über eine Umfrage unter den im Zentrum am Fürstengarten Tätigen sowie den Besuchern desselben eruiert, welche Wünsche an den Betrieb der künftigen Cafeteria bestehen. Soll es neben Snacks auch warme Speisen geben – oder ist den Ansprüchen mit einem Automatenangebot gerecht zu werden?

Folgen wird später zeitnah die Herstellung der Außenanlage. Am wichtigsten hier: Die Apotheke Prowald wird an der Abbruchseite des Westflügels in Eigenregie einen Anbau erstellen – und damit endlich ihre Containerunterkunft verlassen können. Natürlich werden sämtliche Oberflächen neu gestaltet, und bekommt die Umgebung des Zentrums am Fürstengarten eine neue (LED-)Beleuchtung. Ferner werden weitere 50 Parkplätze geschaffen, außerdem überdachte Fahrradstellplätze und direkt vor dem Eingang Behindertenparkplätze ausgewiesen. Abgerundet werden die Arbeiten im Außenbereich durch das Anlegen einer Busanfahrt bis an den Haupteingang und das Einrichten einer E-Tankstelle.

Peter Pfeffer und Christoph Heneka gehen davon aus, dass die Maßnahmen im vierten Bauabschnitt allesamt mit Beginn des Jahres 2020 abgeschlossen sein werden. Dann, sagt der Dezernent, wurden im Zentrum am Fürstengarten 250 Arbeitsplätze etabliert. Mit Genugtuung erfüllt ihn und Architekt Pfeffer, dass die Bauabschnitte in „logischer Folge“ angegangen und realisiert wurden. Wohl bemerkt beginnend im Jahr 2012.

Bedauert wird von Christoph Heneka einzig, dass auf Wunsch der Stadt Hechingen und deren Gemeinderat keine weiteren Arztpraxen Einzug halten können. Dabei bestehe von Seiten der Ärzteschaft weiterhin große Nachfrage: „Ja, bei uns gehen nach wie vor entsprechende Anfragen ein.“