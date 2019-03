Der Stadtlauf des TV Hechingen bleibt derselbe wie seit neun Jahren. Nur trägt er jetzt einen neuen Namen: HZ-Panoramalauf.

Der 9. Hechinger Stadtlauf startet unter dem schönen und hochoffiziellen Namen: HZ-Panoramalauf Hechingen. Dafür, dass sich der TV Hechingen (als Veranstalter) mit der Hohenzollerischen Zeitung zu dieser Namenspartnerschaft verbunden hat, gibt es gute Gründe. Zum einen hat der Hechinger Stadtlauf ja auch ein wenig seine Wurzeln in der HZ-Fitnessaktion „Hohenzollern – da läuft was“. Vor allem aber blickt die Hohenzollerische Zeitung in diesen Monaten auf ihr 70-jähriges Bestehen zurück. Das wollen wir feiern, das wollen wir weithin sichtbar machen – und der TV, auch ein Kind und Pfeiler dieser Stadt, reichte der HZ dazu als Partner die Hand. Am Freitag unterzeichneten Verlagsleiter Tim Hager und TV-Chef Michael Dietmann den Vertrag.

Auf geht’s zum HZ-Panoramalauf, kann man da nur rufen. Es trainieren jetzt schon etliche Gruppen für das Laufereignis im Juni; vorneweg die Läufer und Nordic Walker der HZ-Fitnessaktion, aber natürlich auch die Leichtathleten des Turnvereins. Jeden Abend kann man sie auf der Aschenbahn im Weiherstadion traben sehen, wenn sie ihre Muskeln aufwärmen, sich dehnen und recken, um dann eine längere Strecke in Angriff zu nehmen. Dazu schwirren etliche Einzelkämpfer durch die Stadt. Und auch andernorts dürfte man sich den Termin schon vorgemerkt haben. Nein, nicht für den Hechinger Stadtlauf, bitte korrigieren, sondern für den HZ-Panoramalauf Hechingen!

Für die Fitnessaktion „Hohenzollern – da läuft was“ kann man sich an diesem Samstag noch online auf der Homepage der HZ anmelden. Gerade erst angelaufen ist dagegen die Anmeldefrist für den HZ-Panoramalauf. Man sollte sich besser auch hier nicht allzu viel Zeit lassen, sondern sich schnell eine Startnummer sichern.

Ausgetragen werden neben dem Hauptlauf der Sparkassenlauf, der WLV-Team-Lauf-Cup, der AOK-Kinder-Lauf, der AOK-Kids-Lauf und der Bambini-Lauf. Nicht zu vergessen gibt es den Firmen- und Mannschaftslauf mit fünfköpfigen Teams.

Wie immer wird das Sportereignis vom TV Hechingen hervorragend organisiert und betreut, so dass man sich auf ein sportliches Groß- und Wohlfülereignis freuen kann. Die HZ wird mittendrin dabei sein.