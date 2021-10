Rainer Weith, Chef des Hechinger Stadtmarketingvereins, würde schon wollen… Was? Den Lichterglanz wieder in die Stadt bringen. Und tatsächlich fehlt nicht mehr viel zur Realisierung dieses Wunsches – die Chancen stehen „80:20“. Woran es noch fehlt? Zum einen an der Genehmigung durch die V...