Tübingen Hechinger kracht ins Stau-Ende

Tübingen / HZ

Ein schwerer Unfall passierte am Samstag gegen 18.30 Uhr auf der B 27 kurz vor dem Ortseingang Tübingen in Fahrtrichtung Hechingen. Ein 39-jähriger Audi-Fahrer aus Hechingen und ein ihm folgender 38-jähriger Volvo-Fahrer aus Villingen-Schwenningen mussten wegen eines Rückstaus bis zum Stillstand abbremsen. Ein 24-jähriger Audi-Fahrer aus Hechingen erkannte dies zu spät und krachte nahezu ungebremst in das Heck des Volvo, so dass dieser auf den Audi aufgeschoben wurde. Der 24-Jährige und seine 21-jährige Beifahrerin wurden nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Volvo-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste ebenfalls ins Krankenhaus. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Straßenmeisterei die Fahrbahn reinigen. Es kam es zu erheblichen Behinderungen.