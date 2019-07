Dutzende Mofas und andere Zweitakter kamen zum Roadmovie „25 Km/h“ im Hechinger Freibad vorgefahren. Da lachte – endlich auch einmal – die Abendsonne.

Und wieder fing es am fünften Tag des Hechinger Kino-Open-Air-Sommers gegen Abend an zu reg... – nein, wir wollen das böse Wort jetzt nicht mehr benutzen. Genug davon! Ab jetzt gibt es bei allen weiteren Filmvorstellungen im Freibad nur noch Sonnenschein.

Es ist ja auch am Dienstagabend noch mal gut ausgegangen. Ja, der Himmel ließ ein paar Tropfen fallen und es war ungewiss, ob es nicht schlimmer kommen könnte. Doch es blieb trocken.

Weil bei dieser fünften Vorstellung der Streifen „25 km/h“ gezeigt wurde, hatten Mofafahrer freien Eintritt

. Rund 40 kamen angetuckert, eine ganze Gruppe sogar aus Albstadt. Sie berichtete, man habe sich zwischendurch durch einen tüchtigen Wolkenbruch kämpfen müssen. Aber solche Jungs sind ja nicht von Zucker.

Endlich sah man auch einmal wieder die Stuhlreihen vor dem Zelt gut besetzt, statt nur zusammengekauerte Zuschauer unter der Überdachung. Immer wieder, bis zum Filmbeginn knatterte es vom Eingang her und verbreitete sich Benzinduft. Auf der Wiese, an den Bierbänken entfaltete sich derweil eine lockere Sommerabendstimmung. So soll das von der HZ präsentierte Kino-Open-Air des Kinobetreibers und Veranstalters Ralph Merkel ja auch sein. Am heutigen Mittwochabend geht es weiter mit „A Star is Born“, Einlass auf der Freibadwiese ist wie immer ab 20 Uhr. Kommen lohnt sich.