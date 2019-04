Auf Wolfgang Schmidt folgt Marvin Lange in der Leitung des Hechinger Jugendzentrums.

Wolfgang Schmidt gab am Freitag nach jahrzehntelanger Leitung des Hechinger Jugendzentrums in der Kaufhausstraße das Zepter an seinen Nachfolger Marvin Lange weiter.

Nachdem Schmidt vom Gemeinderat bereits mit dankenden und anerkennenden Worten verabschiedet wurde, gab dieser nun selbst – auch als Dank für die Unterstützung während seiner 37-jährigen Dienstzeit – eine Abschiedsparty im Juz. Die Jugendlichen stießen dazu mit nicht alkoholischen Getränken an und einige der erwachsenen Wegbegleiter Schmidts auch gerne mal mit einem Bier. Und natürlich wurde über die alten Zeiten geredet.

Beispielsweise von Rainer Püttbach, der von 1995 bis 2008 Schmidts Wegbegleiter war, bevor Alex Broz sein Nachfolger wurde. Püttbach ist für die Jugendpflege und Jugendarbeit in der städtischen Verwaltung zuständig und lobte Schmidt für seine Arbeit, bei der er in der Vergangenheit immer auch eine wichtige Begleitungsfunktion für die Jugendlichen erfüllt habe.

Almut Petersen stimmte in diesen Tenor ein und bekräftigte dies, in dem sie unterstrich, dass der Juz-Chef ihnen Halt und Orientierung gegeben habe. Ja, sogar das Gefühl von Heimat, was besonders für die jugendlichen Flüchtlinge der letzten Jahre gelte.

Und wie sieht die Zukunft des Scheidenden nun aus? Er wolle sich beruflich ganz als Fotograf betätigen, antwortete er auf die Frage. Denn die war schon immer sein zweites Standbein. Dass er ein hervorragender Fotograf ist, davon zeugen die vielen Fotografien von Szenen beim jährlichen Use-your-summer-Programm, das Schmidt einst ins Leben gerufen und jedes Jahr mit viel Eifer wieder neu auf die Beine gestellt hat. Und dieses, unter anderem von der Caritas geförderte Spektakel im Fürstengarten, werde es auch unter Marvin Lange weitergeben, erklärte Wolfgang Schmidts Nachfolger.

Lange ist Mitarbeiter in Mariaberg, dem Träger des Jugendzentrums, und übt nun die neue Stellung als Teilzeitjob zu 50 Prozent aus, wie er erklärte. Da kann ihm für die neue Tätigkeit nur alles Gute gewünscht werden.