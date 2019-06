Zwei große Baulücken klaffen in der Innenstadt in unmittelbarer Nähe des Rathauses. Beide waren am Donnerstagabend im Gemeinderat Gegenstand von Anfragen. Werner Beck fragte für die Freien Wähler nach dem Stand der Dinge in Sachen Marktplatz 3. Um das große Wohn- und Geschäftshaus, das die Immobilienfirma EJL direkt neben dem Rathaus plan, war er lange Zeit sehr ruhig. Marcus Kempka, Leiter des Sachgebiets Bauordnung, informierte, dass der Investor just am Tage der Sitzung einen letzten Plan eingereicht habe. Damit könne nun über den Bauantrag entschieden werden. „Von uns aus gehen wir in die Genehmigung“, sagte Kempka – auch wenn noch Einwendungen von Nachbarn vorlägen. Bei Genehmigung, ergänzte Bürgermeister Philipp Hahn, werde dann auch der Kaufpreis fällig.

Nichts tut sich dagegen auf der Brandbrache an der Ecke Marktstraße/Schlosstraße. Margret Simoneit (SPD) hatte sich erkundigte, ob die Stadt denn ein Vorkaufsrecht ausüben könnte, wenn das Grundstück veräußert würde. Bürgermeister Hahn zeigte sich skeptisch: Ein Richter würde dann wohl ein Konzept für das Flurstück verlangen – „und das haben wir aktuell nicht“. Außerdem scheinen die beiden Eigentümer auch nicht verkaufswillig zu sein. Hahn: „Wir müssten wohl eher über ein Baugebot nachdenken, wie es andere Kommunen tun.“