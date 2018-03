Hechingen Hechinger hilft den Armen in Manila

Hechingen / Natascha Kübler

Karl-Heinz Daiker reist immer wieder auf die Philippinen. Dort hilft der tiefgläubige 61-Jährige den Armen.

Karl-Heinz Daiker lebt in Hechingen, fühlt sich aber mittlerweile wo ganz anderes Zuhause: in Manila, Hauptstadt der Philippinen. So oft es geht, reist Daiker in dieses Land. Weil er sich dort wohl fühlt, aber auch, weil er tiefgläubig ist, und den Menschen dort im Sinne der Nächstenliebe helfen möchte.

Daiker ist Baptist, ab und zu geht er in die methodistische Freikirche in Bodelshausen. Ein aktives Kirchenmitglied ist er aber nicht, er sei ein Einzelgänger, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Seit seiner Trennung von seiner Frau 2001 hat Daiker viel Zeit für seine Reisen. Damals zog er zu seiner Mutter nach Hechingen zurück, fand in dieser schwierigen Lebensphase Halt und Hoffnung in seinem Glauben. Auf seinen Reisen unterstützt er die christliche Missionierung in Problembezirken. Daiker sucht die Armenviertel auf, verteilt Essen, versucht, Kontakt zu den Armen aufzunehmen. „Die Menschen, die Armen waren schon immer mein Bezugspunkt“, erklärt der tiefgläubige Mann im Gespräch mit unserer Zeitung.

Armut schweißt zusammen

Daiker war bereits in Burma, in Myanmar, in Kambodscha und in vielen anderen Ländern. Seit ein paar Jahren ist jedoch Manila zu seinem einzigen Reiseziel geworden. Dort – so ist der Hechinger überzeugt – lebten die Christen ihren Glauben ganz anders, viel authentischer, mehr „zu Gott zugewandt“. Die Armut schweiße die Philippiner zusammen. Obwohl er jeweils nicht viel Zeit in dem Land verbringen kann – zuletzt waren es zwei Monate –, geht Karl-Heinz Daiker so weit zu sagen: „Ich lebe eigentlich nur in Asien.“ Zwischen seinen Reisen drehten sich die Gedanken des pensionierten Rechtspflegers nur darum, wieder dort zu sein. Ein Grund hierfür mag neben seinem tiefen Glauben auch eine innige Beziehung zu einer philippinischen Pastorin sein, die Daiker bei seiner vergangenen Reise kennengelernt hat. Die beiden tauschen sich täglich über das Internet aus. Daiker hat für ihre Gemeinde ein Predigtbuch geschrieben und sendet regelmäßig Geld.

Armut zu erleben, mit Armen Kontakt zu haben, das macht Daiker indes nichts aus. „Ich fühle mich einfach wohl bei diesen Menschen“, sagt er. In Manila werde er gebraucht und anerkannt, das gebe ihm einen Lebenssinn.

Intolerant ist der Gläubige allerdings nicht. Zum Gespräch mit unserer Zeitung erscheint er mit einer Freundin, die das Gegenteil von ihm selbst ist: Kerstin Bachmann ist in der DDR aufgewachsen, sie ist konfessionslos. Die beiden haben sich im Hechinger Toom Baumarkt, wo Bachmann arbeitet, kennengelernt. Und sind ein ungewöhnliche Freundschaft eingegangen.

„Ich finde das toll, was er macht“, sagt Bachmann. Sie selbst habe Daiker zwar nicht zum Glauben bekehren können, gerade diese Differenz bringe sie in ihrer Freundschaft jedoch zusammen. Eine gemeinsame Reise haben die beiden auch schon mal unternommen: Sieben Jahre ist das her, es ging nach Sri Lanka. Aber für sie, so Bachmann, sei das nichts. Die Armut habe sie zu sehr schockiert.

Nicht so Daiker. Der 61-Jährige wartet nur darauf, wieder ein Visum für die Philippinen zu bekommen und sagt: „Ich kann die Welt nicht ändern. Aber ich helfe da wo ich kann.“