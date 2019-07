Das „Städterleben“ in Zauberwatz läuft rund. Alle haben Arbeit und Spaß dabei. Auf die fertigen Projektarbeiten darf man gespannt sein.

Es klopft und hämmert wie verrückt. Es wird der Farbpinsel geschwungen und in die Tastatur gehauen. Es wird der Verkehr geregelt und der Müll entsorgt. Es wird Eisschokolade serviert und Popcorn in der Pfanne geschwenkt. Die Liste der Tätigkeiten ließe sich endlos fortsetzen. Um es kurz zu machen: In Zauberwatz läuft’s rund!

Leuchtende Gesichter der Buben und Mädchen

Die Kinder haben ganz viel Freude an ihrem Tun, ihre Begeisterung lässt ihre kleinen Gesichter leuchten. Was kann man sich mehr für seinen Nachwuchs wünschen?!

Schön dabei zu beobachten ist außerdem, dass die Buben und Mädchen Fertigkeiten entwickeln, die sie – zum Teil wenigstens – bis Montag noch gar nicht besaßen. Sie verstehen inzwischen, eine Nähmaschine zu bedienen, sie wissen mit einer Bohrmaschine umzugehen, sie sind versiert im Umgang mit Nadel und Faden, sind längst Meister am Grill, am Toaster, am Herd und am Waffeleisen… und bei alledem so fleißig, wie sie manch’ Eltern gerne auch zuhause hätten.

Spiel mal was… Möglichkeiten gibt es viele

Ganz sicher mit ein Grund dafür ist, dass sich die Kleinen bei ihrem Tun stets unter Gleichgesinnten wissen: da spornt man sich gegenseitig an, da hilft und unterstützt man sich. Wie heißt es denn auch so treffend in diesem einen besagten Lied: „Spiel mal was, spiel mal was, spiel mal was mit mir. Wenn du mitspielst, macht’s mehr Spaß, spiel mal was mit mir.“

