Das neue Schuljahr hat nach der langen Sommerpause auch in Rumänien begonnen und zehn Kinder wurden nach ihrem Wechsel in verschiedene Kinderhäuser des Vereins Kinderhilfe Rumänien frisch eingeschult, nachdem ungefähr die gleiche Zahl verabschiedet worden war. Ein junger Mann beginnt nach bestandenem Abi das Studium (Theologie). Zwei junge Erwachsene sind ins Berufsleben eingestiegen.

Kaum ist der längere Aufenthalt der Vereinsvorsitzenden Edith Kirchmann mit Ferien- und Freizeitprogrammen verarbeitet, wird auch schon die kommende Reise am 20. Oktober mit dem Vereinsbus vorbereitet. Dieses Mal stehen wieder einige wichtige Termine auf dem Programm. Am 24. Oktober ist ein Arbeitstreffen vorgesehen, zu dem über zehn Nichtregierungsorganisationen und drei Kinderschutzbehörden eingeladen wurden, um neue Regelungen und Gesetze im Bereich der Heimerziehung aus Bukarest und die damit verbundenen Probleme zu diskutieren.

Kinder kommen in Pflegefamilien

Laufend gibt es Veränderungen und Vorschriften wie zum Beispiel die neuen Brandschutzbestimmungen, die zur Umsetzung in zwei Familienhäusern des Vereins über 25 000 Euro verschlangen. Bei Nichtbefolgung werden Einrichtungen geschlossen.

Bis 2020 sollen alle traditionellen staatlichen Kinderheime geschlossen sein. Die Suche für Lösungen des Problems beschäftigt die Kinderschutzbehörden außerordentlich, gilt es doch für mindestens 14 000 Kinder auf die Schnelle andere Unterbringungen möglichst kostengünstig zu beschaffen. Es werden 4000 neue Pflegestellen gesucht, denn das ist die billigste Lösung.

Dieses Problem betrifft die Kinderhilfe Rumänien beziehungsweise „Fundatia Ajutati Copiii“ nur am Rande, aber es wurden im vergangenen Monat mehrere Kinder aus den Familienhäusern in neu geschaffenen privaten Pflegefamilien untergebracht, weil das eben billiger ist. Die Frage, ob es auch für die betroffenen Kinder besser ist, wird leider nicht gestellt.

Besucher aus Rottenburg und Hart

Am 26. Oktober werden elf Jugendliche und vier Erwachsene aus zwei Einrichtungen der Diaspora Rottenburg und Hart anreisen, um fünf Tage lang einige Einrichtungen der Kinderhilfe Rumänien mit ihren Bewohnern kennenzulernen und Erfahrungen unter den Jugendlichen auszutauschen.

Auf der Fahrt am 20. Oktober werden auch die Erntedankgaben von sieben evangelischen und katholischen Kirchengemeinden aus dem Umkreis von Hechingen, aber auch einige Weihnachtsgeschenke nach Rumänien transportiert. Die gespendeten Lebensmittel sollen wieder bevorzugt besonders bedürftigen Familien im Umkreis von Lipova zugutekommen. Zahlreiche Kinder in den Familienhäusern stammen aus diesem Milieu.

Extreme Armut und Elend

Vor einigen Monaten kamen drei Mädchen neu in ein Familienhaus, die ähnlich gelebt hatten. Die Familie war als besonders bedürftig allgemein bekannt. Das Jüngste erfror im harten Winter. Die Mutter verblutete im Frühjahr nach einem Unfall in den eigenen vier Wänden. Das älteste Mädchen hat bisher keine Schule besucht, weil es auf die Jüngeren aufpassen musste. Viele im Westen Europas wissen nicht, dass extreme Armut und Elend so nah bei Deutschland zu finden sind.

