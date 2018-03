Hechingen Am Samstag kann man „märchenhaft einkaufen“

Hechingen / Hardy Kromer

Die Stadtmarketing-Macher sind gerüstet. Jetzt braucht es noch ganz viel Publikum für einen märchenhaften Einkaufstag.

Die Stadtmarketing-Macher sind schon gerüstet und originell gewandet. Jetzt braucht es nur noch ganz viel Publikum, dann wird dieser erste verkaufslange Samstag in Hechingen ganz märchenhaft. Wichtelmann Herbert Lindner (links), Fee Ingrid Burger und Ritter Sigfried Wischke setzten sich für die HZ im Schuhhaus Schoy schon mal in Szene. Ausgerüstet wurden sie, wie auch die anderen Stadtmarketing-Leute, vom Kostümverleih Gerda Weinundbrot. Von 9 bis 20 Uhr sind am Samstag rund 30 Hechinger Geschäfte mit märchenhaften Aktionen und Angeboten mit von der Partie und bewerben sich darum, von der Kundschaft als schönster Märchenschauplatz gekürt zu werden. Dazu gibt es ein unterhaltsames und kulinarisches Rahmenprogramm für Jung und Alt. Jenseits der verteilten Flyer hat sich in letzter Minute noch das arabische Lebensmittelgeschäft Al Sham aus der Herrenackerstraße mit ins Boot gesetzt. Das Märchenmotto dort lautet passenderweise: „Aladdin und die Wunderlampe.“