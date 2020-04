So manch aufmerksames Ohr hat es schon bemerkt, dass in einigen der Kirchen in Hechingen und den Teilorten abends die Glocken nicht mehr zur gewohnten Zeit läuten. Die Lösung ist einfach: Die Kirchen – evangelisch wie katholisch – im Stadtgebiet schließen sich der bundesweiten Initiative an, dass während der Zeit der Corona-Pandemie jeden Abend um 19.30 Uhr die Glocke zum Gebet ruft.

„Wir haben diese Anregung über die Landeskirche bekommen und fanden das gleich gut“, erläutert der evangelische Pfarrer Herbert Würth. Aber gerade in schwierigen Zeiten möchte keine der Konfessionen Alleingänge machen, weswegen der Vorschlag ins katholische Gemeindehaus weitergeleitet wurde – und ein offenes Ohr fand. Pfarrer Michael Knaus: „Gerade jetzt ist es wichtig, deutlich zu machen, dass wir untereinander verbunden sind.“ Schließlich seien die Glocken hörbar für alle – gleich welcher Glaubensüberzeugung. Ob man dann in eines der traditionellen Gebete einstimmt oder schlicht und einfach für einen Moment innehält und an andere Menschen denkt, wollen die Seelsorgerinnen und Seelsorger der beiden Kirchen nicht bewerten: „Jedes Zeichen der Verbundenheit und der Hoffnung ist gut!“