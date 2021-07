Der HBW Balingen-Weilstetten kann auch in der kommenden Spielzeit 2021/22 auf die LS medcap GmbH als Premium-Partner bauen. Das Medizintechnik-Unternehmen verlängert seine Sponsoring-Partnerschaft mit den „Galliern“ und wird zukünftig mit einer seiner wichtigsten Beteiligungen, der Bentley InnoMed GmbH, auch auf dem Trikot-Ärmel der Bundesliga-Mannschaft präsent sein.

Beide Unternehmen zeigen starke Verbundenheit zur Region Zollernalb

Für den Handball-Bundesligisten, der vor wenigen Wochen in einer pandemiegeprägten und schwierigen Saison durch eine starke Rückrunde den Klassenerhalt feiern konnte, ist die Verlängerung dieses Sponsoring-Engagements auf wirtschaftlicher Ebene ein wichtiger Baustein für die weiteren Planungen. „Wir sind unheimlich froh darüber, dass LS medcap weiter an unserer Seite den eingeschlagenen Weg mitgeht, und freuen uns gleichzeitig darüber, mit Bentley einen weiteren Business-Partner in der HBW-Familie begrüßen zu können. Beide Unternehmen zeichnet eine starke Verbundenheit zur Region Zollernalb aus und beide identifizieren sich vollkommen mit unserer Philosophie und unseren Werten“, zeigt sich HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel erfreut über die Erweiterung der Partnerschaft.

Die LS medcap GmbH, gegründet von Medizintechnik-Unternehmer Lars Sunnanväder mit Sitz in Hechingen, engagiert sich bereits seit vielen Jahren als Sponsor beim HBW und tritt, neben weiteren Werbepräsenzen in der „Hölle Süd“, als Patron von Chef-Trainer Jens Bürkle, Kreisläufer Marcel Niemeyer und Torwart-Neuzugang Simon Sejr auf.

Präsenz von Bentley auf den Trikot-Ärmeln der „Gallier“

Nun wird also die 2009 ebenfalls von Sunnanväder gegründete und in Hechingen ansässige Bentley InnoMed GmbH dieses Engagement ergänzen und erweitern. Zentraler Bestandteil des Sponsorings ist die Präsenz von Bentley auf den Trikot-Ärmeln der „Gallier“. Auch das Trainer- und Betreuerteam um Coach Jens Bürkle wird ab der kommenden Spielzeit Bentleys Logo auf dem rechten Arm präsentieren.

Die Bentley InnoMed GmbH ist, wie alle Unternehmen Sunnanväders, in der Medizintechnik-Branche aktiv und hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von innovativen Produkten spezialisiert, die bei der minimal-invasiven Behandlung von Gefäßleiden zum Einsatz kommen.

Kampagne steigert Bekanntheitsgrad als guter Arbeitgeber

„Bentley soll seinen bisherigen Wachstumskurs fortsetzen und wir planen damit, die Belegschaft in den kommenden Jahren auf über 400 Mitarbeiter zu verdoppeln. Die Werbepartnerschaft mit dem HBW wird uns dabei helfen, unsere Bekanntheit als guter Arbeitgeber in der Region zu steigern und so die geeigneten Talente für Bentleys Expansion zu gewinnen. Darüber hinaus sind die Spiele des HBW an Spannung und Stimmung kaum zu überbieten und wir freuen uns darauf, unseren Mitarbeitern immer mal wieder den Besuch eines Spiels ermöglichen zu können“ resümiert Bentleys Geschäftsführer Sebastian Büchert über die Motivation für Bentleys Einstieg beim HBW.