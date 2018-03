Bodelshausen Haushalt: Es geht in den roten Bereich

Haushalt: Es geht in den roten Bereich

Bodelshausen / Natascha Kübler

In der jüngsten Sitzung des Bodelshausener Gemeinderates am Dienstag wurde der Haushaltsplan für 2018 verabschiedet. Die von der Verwaltung bis 2021 berechnete Verschuldung der Gemeinde würde bei einer Einwohnerzahl von 5900 rund 2000 Euro pro Kopf bedeuten. „Dies wird uns sehr erheblich belasten“, heißt es in der Finanzplanung. Kurz bis mittelfristig müsse über Einnahme­­erhöhungen, Streichungen oder Streckungen von Investitionen nachgedacht werden.

Doch wo ansetzen? Bei den Personalkosten legt die Gemeinde 2018 nochmal sieben Prozent drauf. Unter anderem für eine weitere Vertretungsstelle für die Kindergärten. 300 Tage (wenn alle Einrichtungen einbezogen werden) seien die Bodelshausener Kindergärten/Kindertagesstätten im vergangenen Jahr unter dem Mindestpersonalbedarf gelegen. Im Schnitt stehe den Kindergärten zurzeit für Vertretungen weniger als eine Stelle (rechnerisch 0,6) zur Verfügung, berichtete Gerd Maier, Amtsleiter für Kinder, Jugend und Familie. Da sei es kein Wunder, dass dies nicht reiche. Bei den Personalkosten ist Sparen also keine Option.

Umstellung auf Doppik 2020

Und bei den Investitionen? Der Neubau des Feuerwehrhauses sowie des Kindergartens Oberwiese seien Pflichtaufgaben. „Es kommt Arbeit auf uns zu“, sagte Kämmerer Horst Köhnlein. Denn die Gemeinde sei bei den Finanzen bereits an der Mindestrücklage. „Wir können nichts mehr entnehmen.“

Komplizierter wird die finanzielle Situation auch durch die Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik zum Januar 2020. Dann muss die Gemeinde auch Abschreibungen erwirtschaften. Bei Abschreibungen werden Werteverluste von gemeindeeigenen Häusern und Straßen eingerechnet. So wird eine Kommune von einer notwendigen Sanierung nicht einfach überrascht, da die Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre beziehungsweise die Dauer der Nutzung verteilt werden. „Wir sollen weg vom Geld- hin zum Ressourcenverbrauch denken“, erklärte Kämmerer Köhnlein.

Jenseits des Haushaltsplanes beschlossen die Räte eine Maßnahme, die ebenfalls ins Geld geht: Der Straßenbelag in der Mössinger Straße (Abschnitt zwischen der Stein- und der Teckstraße) wird im Rahmen der dortigen Wasserleitungssanierung komplett, statt wie bisher geplant einseitig, erneuert. Das kostet zusätzliche 120 000 Euro. Die Fahrbahn und der Gehweg sind in einem altersbedingt miserablen Zustand, weshalb sich eine ganze Fahrbahnerneuerung anbietet.

Ferner wurde am Dienstag entschieden, ein Grundstück – ehemalige Metzgerei Hengstler – in der Bachgasse zu erwerben und das Sanierungsgebiet „Ortsmitte III“ hierum zu erweitern – mit dem Plan, das Grundstück für Parkplätze zu nutzen. Damit soll die Parkplatzsituation beim ­Forum verbessert werden.