Ein 87-jähriger Bewohner des Seniorenwohnheimes Haus im Park in Bisingen ist positiv auf „Corona“ getestet worden. Ein engagierter Hausarzt hatte den Test am vergangenen Freitag bei seinem Patienten veranlasst, weil dieser leichtes Fieber hatte – bereits einen Tag später lag das Testergebnis vor. Der Bewohner wurde bereits mit Auftreten der ersten Symptome in Quarantäne genommen. Weitere Verdachtsfälle bei Mitarbeitern oder Bewohnern liegen im Moment nicht vor.

87-Jähriger hat inzwischen keine Beschwerden mehr

„Wir sind froh, dass unser Bewohner inzwischen keine Beschwerden mehr hat. Trotzdem gelten natürlich strengste Hygienevorschriften“, erklärt Einrichtungsleiterin Marianne Haug. Das betroffene Zimmer im Seniorenwohnheim darf nur von der diensthabenden Pflegefachkraft mit Schutzausrüstung wie FFP2-Maske, Schutzbrille und -kittel betreten werden.

Drängendes Problem in vielen Pflegeheimen ist im Moment weiterhin die mangelnde Verfügbarkeit von Schutzausrüstung für den Infektionsfall wie FFP2-Masken. Im Haus im Park hat man davon noch einen Vorrat, außerdem hat die Einrichtung für die Versorgung nicht-erkrankter Bewohner Unterstützung bekommen: „Die Firma Textil Maier in Bisingen hat für uns Schutzkittel und einfache textile Schutzmasken genäht. Solche Schutzmasken konnten wir außerdem aus einer Stoffproduktion in Münsingen bekommen.“, sagt Heimleiterin Marianne Haug.

Auch im Haus im Park gilt momentan ein Besuchsverbot

Die Infektion in Bisingen ist der erste Corona-Fall in einem Pflegeheim des Wohlfahrtswerks für Baden-Württemberg. Mit der Notverordnung der baden-württembergischen Landesregierung besteht aktuell in allen Pflegeheimen des Trägers ein Besuchsverbot. Auch innerhalb der Einrichtungen wird umfassend Vorsorge getroffen und die Mitarbeiter für die Risiken sensibilisiert.

