Wer übers Wochenende am Rangendinger Schmidtehaus von Eric Kleinmann vorbeilief und die Ohren spitzte, hörte handgemachte Harfentöne.

Für Musikschüler auf historischen Harfen ist Rangendingen ein ganz besonderer Ort. Im Schmidtehof von Harfenbauer Eric Kleinmann fand einer der seltenen internationalen Spielkurse an den Engelsinstrumenten, den Harfen, statt.

Dieses Jahr hatte Kleinmann neun Musikschüler aus acht verschiedenen Ländern von Freitagabend bis Sonntagmorgen zu Gast. Aus der Schweiz, Frankreich und China kamen einige Frauen. Auch eine Iranerin, Perserinnen und Chinesinnen hießen die Kleinmanns in Rangendingen willkommen. Sogar eine Opernsängerin aus Frankreich wollte wissen, wie das Harfenspiel funktioniert.

Max Klammer aus Hörschwag war der Hahn im Korb. Genüsslich zupfte er an den Saiten seiner historischen Harfe. Er schätzt das Ambiente in der im Jahr 1655 erbauten Schmidte in der Haigerlocher Straße. „Es ist toll, dass es so was gibt – und das auch noch in der Region“, lobte Klammer die Veranstaltung, als er gerade das klassische Stück „O fronte serena“ einstudierte. Kleinmanns Ehefrau Atsuko brachte den Schülern das Spielen an Mittelalter- und Renaissance-Harfen bei.

Parallel dazu übten in der benachbarten Zunftscheune zwei Frauen das Musizieren an mannshohen Barock-Harfen mit der französischen Ausbilderin Claire Piganiol. „Zupfen kann jeder, die Schwierigkeit sitzt in der Präzision und im System“, erzählt Eric Kleinmann. Weil der Großteil der 100 Saiten mit einem Zuggewicht von 600 Kilogramm dreireihig angelegt sind, muss zwischendurch gegriffen und die mittlere richtig getroffen werden. „Beim Berühren dieser mittleren Saite darf kein Nebengeräusch entstehen. Das ist eine Kunst für sich“, erklärt Eric Kleinmann, dem das Rangendinger Narrendomizil wegen der Raumhöhe wie gelegen kommt. „In einem solch hohen Raum können sich die Töne richtig entfalten – anders als in einem Wohnzimmer“, stellt der Harfenbauer fest.

Die Klappenharfe beherrscht Gina, die aus Shanghai anreiste, aus dem Effeff. Auf dieser spielt sie das Bach-Präludium. Jetzt hat sie mit der Barock-Harfe Vorlieb genommen.

Eine andere Gruppe erhielt Harfenunterricht im Mittelalterhaus von Peter und Luise Schreiber-Knaus in Bodelshausen. Das Ehepaar ist mit den Kleinmanns gut befreundet. „In einem historischen Gebäude wie dem Mittelalterhaus macht das Musikmachen noch mehr Spaß“, meint der Harfenbauer.

Eric Kleinmann geht es bei den Workshops nicht ums Geldgeschäft. „Hier steht der Spaß im Vordergrund“, betont der Rangendinger, der bereits zum siebten Mal die Jahresveranstaltung organisierte. Das Zupfen von Barock-Harfen sei nicht einfach, gesteht er. Musik aus dem Mittelalter und der Renaissance stünden bei ihm jedes Mal auf der Agenda. „Aus diesen Epochen gibt es viele verschiedene Stilrichtungen. Sie werden bei meinen Spielkursen zusammen mit den Lehrern erörtert und geübt“, so Kleinmann.

Für die Lehrer sei die Vorbereitung immer mit einer Herausforderung verbunden, weil von ihnen die Töne auf das heutige fünflinige Notensystem umgeschrieben werden müssen. Vergleichbare Fortbildungen für historische Harfen gebe es in Deutschland nur noch in Berlin, einen weiteren Kurs in Spanien.

Was sie gelernt haben, zeigten die Teilnehmer am Samstagabend in der Pfarrkirche Hirrlingen und am Sonntag im Münster des Klosters Heiligkreuztal.