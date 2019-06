Die weiteste Anreise hatte eine Chinesin. Die Frau aus Shanghai nimmt dieses Wochenende ebenfalls am renommierten Spielkurs für Historische Harfen in Rangendingen teil. Zupfinstrumentenmacher und Organisator Eric Kleinmann hatte dazu nicht nur Amateure und Harfenspieler aus der Alten Musik-Szene, sondern auch die Profis aus der Konzertharfenbranche eingeladen.

Bis zum morgigen Sonntag erwartet die Teilnehmer des mittlerweile siebten, dreitägigen Internationalen Workshop-Seminars ein spannendes Programm auf dem Schmiedehof Rangendingen, wo sie ihre eigenen Fähigkeiten erweitern können. Normaler­weise spielen die Profis auf Konzertharfen. Doch in Rangendingen probieren sie nun historische Saiteninstrumente aus. Der „kleine geschlossene Kreis“ testet seine Fähigkeiten an der dreireihigen Barock-Harfe, Renaissance-Harfe mit zwei Saitenreihen sowie der romanischen oder gotischen Harfe des Mittelalters.

Die Instrumente sind anspruchsvoll und nicht leicht zu spielen. So hat die Barockvariante Kleinmann zufolge „einen völlig anderen Klang“ und Drei-Saiten-Reihen. Außerdem entsprechen die linke und rechte Reihe den weißen Tasten am Klavier; die Reihe in der Mitte im Halbabstand erfüllt die Funktion der schwarzen Tasten am Klavier.

„Es gibt nicht oft die Gelegenheit, das zu lernen“, weiß Eric Kleinmann. Die Harfen des Mittelalters können erst wieder im Sommer in Spanien Besalú ausprobiert werden; die Barockharfe wird im Herbst in Innsbruck vertieft. Letzteren Kurs gibt Margret Köll, eine Kundin von Eric Kleinmann, die auf einer seiner Harfen beim Eröffnungskonzert in der Elbphilharmonie gespielt hat. Sie ist eine der besten Barockharfenisten weltweit, betont der Rangendinger Zupfinstrumentenmacher.

Übernachtet wird im Rössle

„Die gute Szene der Harfenspieler weiß mittlerweile auch, wo Rangendingen ist“, hebt der Zupfinstrumentenmacher hervor. Neun Musiker aus sechs verschiedenen Länder reisten zum Harfenkurs in Rangendingen an.

Der kleine geschlossene Kreis der Eingeladenen ist erlesen. Manche von ihnen haben keinen Rangendinger Kurs verpasst. Gerade die auch die vertretene Internationalität durch die Teilnehmer findet der historische Harfenbauer reizvoll. „Kulturen sind das Salz der Erde“, meint er. So sitzen die Harfenisten nach den Proben noch zusammen und tauschen sich aus. Übernachtet wird im Gasthaus Rössle. Am Freitag ging es bereits in der Rangendinger Dorfschmiede los und in der Zunftscheune am heutigen Samstag weiter. Am Nachmittag wird ein Kurs im historischen Wohnhaus von Luise und Peter Knaus in Bodelshausen, das 1480 erbaut wurde, angeboten. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis, weil die Atmosphäre zu den altertümlichen Instrumenten passt, die genau aus der Bauzeit der Hauses stammen.

Es wird auch wieder ein Konzert für die Öffentlichkeit geben. Diesmal findet es am heutigen Samstag, 22. Juni, ab 19.30 Uhr in der Martinskirche in Hirrlingen statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Am Sonntagvormittag werden alle Teilnehmer in der Zunftscheune musizieren und zeigen, was sie in den vergangenen Tagen gelernt haben. Dann reisen die Teilnehmer ab oder nutzen die Zeit für Ausflüge in die Umgebung, zum Beispiel zum Kloster Heiligkreuztal in Altheim bei Riedlingen (Landkreis Biberach), wo es das Konzert am Sonntag ein zweites Mal ab 19 Uhr im Münster Heiligkreuztal zu sehen gibt, oder an den Bodensee.