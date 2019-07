Jetzt sie mal wieder live in Hechingen zu erleben: Am Samstag, 28. September, spielen Rebellious Spirit im „Wom“.

Jetzt sie mal wieder live in Hechingen zu erleben: Am Samstag, 28. September, spielen Rebellious Spirit im „Wom“. Fans der Hardrocker sollten sich den Termin vormerken – oder gleich Tickets sichern. Diese gibt es im Vorverkauf für 13,50 Euro per Mail an klaus.fischer.thanheim@t-online.de oder rebellious.spirit@outlook.de. An der Abendkasse kosten die Karten 16 Euro. Ausschließlich im Vorverkauf gibt es VIP-Tickets für 30 Euro. Diese beinhalten: Einlass zum Soundcheck, kurze Acoustic Session, CD oder T-Shirt und eine kleine Überraschung.