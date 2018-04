Hechingen/Egesheim Hans Marquart: Schaffen bis 70

Hechingen/Egesheim / Hardy Kromer

Hans Marquart über die Beweggründe seiner Kandidatur in Egesheim am Heuberg.

Von einer „tollen Chance“ spricht sein aktueller Chef, Erster Beigeordneter Philipp Hahn, und wünscht Hans Marquart bei der Bürgermeisterwahl in Egesheim am Heuberg (Kreis Tuttlingen) viel Erfolg. An Karfreitag hat sich – wie in der HZ vom Dienstag schon berichtet – der Wirtschaftsbeauftragte der Stadt Hechingen in der Nachbargemeinde seines Heimatdorfes Reichenbach als hauptamtlicher Schultes be­worben.

Über die Beweggründe seiner Kandidatur äußerte sich Marquart am Dienstag gegenüber der HZ: „Ich bin da oben aufgewachsen, mein Elternhaus steht noch dort. Ich kenne die Leute und habe den Kontakt nie abreißen lassen.“ Für ihn sei das Bürgermeisteramt in der 650-Einwohner-Gemeinde gleich hinter der Zollernalb-Kreisgrenze eine „spannende neue Herausforderung“, die er gerne in Angriff nehmen würde.

Auch wenn ihm der Abschied aus Hechingen, wo er mit seiner Familie seit 1991 lebt, nicht ganz leicht fallen würde, überwiegt bei Marquart die Lust, „noch einmal was Neues zu probieren“, auch im Alter von 58 Jahren. Für den Fall seiner Wahl am 10. Juni schließt er nicht mal aus, in acht Jahren mit 66 noch einmal anzutreten. „Mein Ziel“, sagt der verheiratete Vater zweier erwachsener Kinder, „war immer, bis 70 zu ar­beiten.“

Gut möglich also, dass die Stadt Hechingen nach der Bürgermeisterwahl am 29. April nicht nur einen neuen Ersten Beigeordneten braucht, sondern wenig später auch einen neuen Wirtschaftsbeauftragten und Leiter des Sachgebietes Liegenschaften, Gebäudemanagement und Steuern. Als solcher amtiert der Verwaltungsbetriebswirt Hans Marquart bei der Hechinger Stadtverwaltung seit Oktober 2002.

Noch ist freilich nichts entschieden. In Egesheim läuft die Bewerbungsfrist bis zum 17. Mai – und einen weiteren Kandidaten gibt es bereits.