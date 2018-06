Hechingen/Egesheim Hans Marquart ist Bürgermeister von Egesheim

Hechingen/Egesheim / SWP

Hechingens Wirtschaftsbeauftragter Hans Marquart wurde am Sonntag in Egesheim mit 76,55 Prozent zum neuen Bürgermeister gewählt.

Hechingens Wirtschaftsbeauftragter Hans Marquart hat es im ersten Anlauf geschafft: Er wurde am Sonntag in Egesheim im Landkreis Tuttlingen mit 76,55 Prozent zum neuen Bürgermeister gewählt. Marquart erhielt 222 Stimmen. Mitbewerber Martin Jung aus Trossingen erhielt 22,41 Prozent (65 Stimmen). Kandidatin Fridi Miller, die vor wenigen Wochen auch bei der Bürgermeisterwahl in Hechingen angetreten war, bekam drei Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei lediglich 58 Prozent. Bürgermeister Josef Bär verkündete das Ergebnis am Sonntagabend vor der Egesheimer Festhalle vor zahlreichen Bürgern.

Hans Marquart bedankte sich bei den Egesheimern Bürgern für das Vertrauen, bei den Mitbewerbern für den fairen Wahlkampf und bei seiner Ehefrau Sabine und den beiden Kindern Mathias und Rebecca für deren Unterstützung. Egesheim hat 650 Einwohner.